Presidente del Deportivo Cali reveló qué tan endeudado está el equipo y cuáles son los nuevos proyectos

Estas son las deudas y el nuevo proyecto que tendría el Deportivo Cali.

El presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena está en el ojo del huracán ante la preocupante situación que afronta el equipo, si bien, la idea del dirigente es levantar los ánimos del plantel, el contexto futbolístico y económico de los ‘Azucareros’ parece ser cada día más nublado. Con el fin de aclarar los rumores que surgen sobre la actualidad del onceno vallecaucano, Mena se pronunció e incluso dio importantes noticias sobre una nueva inversión.

El miembro de la cúpula verdiblanca salió al paso y aclaró que si bien, por el momento no hay novedades relevantes, hay varios puntos a los que era necesario darles claridad. El presidente habló en el Super Combo del Deporte de RCN, aquí, señaló que hay muchos rumores que están afectando al equipo, pues si bien, hay una crisis, no están quebrados.

“Hay muchos bancos que están dispuestos ayudar, pero tenemos que bajar el ruido tan grande que hacen, que no es real, real es que estamos en una situación difícil y eso no se niega, ni se va a negar nunca, pero es irreal que estamos quebrados, que nos vamos a acoger a la ley de quiebra, que nos van a intervenir, eso no es verdad, para llegar a eso falta mucho y el Deportivo Cali tiene un gran capital para soportar la deuda”, sostuvo.

Cuáles son las deudas

El dirigente expresó que por el momento aumenta la preocupación respecto a tres deudas de importancia y que tienen que ver con interés, pues el pago de algunos impuesto ha afectado directamente al equipo, sumando deudas de hasta un 90 % por dicho concepto, a su vez, señaló que el estadio de Palmaseca no ha tenido una afluencia de público aceptable, situación que no ayuda a las arcas del plantel.

“La asistencia al estadio no ha sido buena, segundo, tenemos tres deudas que nos están acabando, plata que entra es plata para pagar eso, los intereses que le pagamos a la Dian son al 33 %, a la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) son otros 33 % y hay otro que estamos pagando el 24 %, en total estamos pagando el 90 % de intereses, entonces es plata y unos compromisos que hay que cumplir como sea”.

Nueva inversión sobre la mesa

Los terrenos que circundan el ‘Coloso de Palmaseca’ podrían ser utilizado para el desarrollo de un mega parque construido por inversionistas extranjeros, en este caso, la junta directiva evalúa el visto bueno hacia dicho proyecto que beneficiaría al equipo en varios puntos, incluyendo la adjudicación de varios espacios de parqueo.

Dicho parque tendría atracciones para el disfrute del público en general y estaría ubicado junto al escenario deportivo, dentro de este, estaría uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica y varias atracciones para el ocio de la ciudadanía.

Frente a esta edificación, el presidente sostuvo: “Son inversionistas mexicanos, a través de ellos fueron los que hicieron el Movistar Arena, este es un parque interesante, un parque con muchas cosas; no solamente para los caleños y para los vallecaucanos, sino, para todo el país y también posiblemente para una cantidad de gente de toda América latina, es un parque con acuario, atracciones mecánicas y un acua-parque”.

