Laura Jaramillo, expareja de Michael Ortega, se despachó contra aerolínea por pésimo servicio

Laura Jaramillo es una reconocida modelo vallecaucana, recordada por su relación con el futbolista Michael Ortega con quien tuvo dos hijos, y esta vez hizo una denuncia a través de sus redes sociales en contra de una reconocida aerolínea de bajo costo.

La molestia de la caleña fue evidente, pues en las imágenes que compartió a través de sus InstaStories señaló que compró tres tiquetes por un valor de un millón de pesos. Al momento de acercarse al counter de la aerolínea, le respondieron que el vuelo iba lleno, por lo que no podría viajar ese día a menos de que un pasajero no llegara al tiempo asignado.

“Tengo un vuelo ahora para Barranquilla. Pagué casi un millón de pesos por tres tiquetes, el de mis hijos y el mío. Llego con casi tres horas de anticipación al aeropuerto a hacer el check-in, a meter mis maletas muy juiciosa y la señora me dice que no me puedo montar al avión porque no hay sillas”, fueron las primeras declaraciones de la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

Sumado a esto, a la modelo caleña le indicaron que la dejarían ingresar a la sala, pero que esto no era garantía de que pudiera tomar el vuelo y que posiblemente tendría que viajar otro día porque ese era el último vuelo que realizaban a la ciudad de Barranquilla, donde ella reside actualmente.

“Yo pagué un millón de pesos por los tiquetes y me vas a decir que no tengo derecho a montarme en ese avión, que no tengo ni una silla. ¿Cómo es posible una m*erd* de estas? No, no puede ser”, agregó la creadora de contenido a sus declaraciones.

Jaramillo, que ha estado en el ojo del huracán por cuenta de las declaraciones en contra de Andrea Valdiri al referirse a la bailarina barranquillera como una roba maridos, tomó la decisión de acercarse a las oficinas de la SuperTransporte ubicadas en el aeropuerto para este tipo de inconvenientes y para mala suerte, tampoco estaban disponibles los funcionarios para recepcionar la queja.

“Vengo a quejarme con Superintendencia y no están. Nadie sabe dónde están. Me río, pero quiero gritar”, agregó en una corta descripción en los clips.

Jaramillo contó cómo fue la experiencia al momento de realizar el check-in con la aerolínea, ya que afirmó que no le fue posible hacer tal operación porque viajaba con dos menores de edad que eran sus hijos, por lo que tomó la decisión de llegar con tiempo a la terminal aérea para evitar contratiempos y ocurrió todo lo contrario.

Y agregó: “La señora del counter me dice que ellos no saben si se van a presentar todos los pasajeros o no, dándome a entender que ellos se curan en salud para no quedarse con sillas vacías y por eso sobre venden el vuelo”.

Para finalizar, la molestia se hizo mayor para la modelo, ya que la aerolínea no le dio ninguna solución por lo que debió permanecer sentada en el piso de la terminal aérea con sus dos hijos esperando si alguno de los pasajeros no llegaba a abordar el vuelo y así poder llegar a su destino.

Después de tantos reclamos y permanecer por más de una hora sentada en frente del counter de la aerolínea, consiguió que la embarcaran en el vuelo que había comprado, y logró llegar a su destino como era su deseo.

