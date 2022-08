Jota Pe Hernández devolvió un Iphone y pidió no regalarle teléfonos a los congresistas: “Ganamos lo suficiente”

El youtuber logró sacar la votación más alta al Senado de la República, superando a figuras como Humberto de la Calle, Ariel Ávila e Inti Asprilla FOTO: Facebook (Jota Pe Hernández)

A través de su cuenta de Twitter, el senador Jonathan Pulido, más conocido en redes sociales como Jota Pe Hernández, dio a conocer que la administración del Senado les entregó a él un IPhone 13 con plan de datos ilimitados, celular que él entregó argumentando que los parlamentario ganan lo suficiente para poder costearse sus propios dispositivos.

“Hace unos días recibí un teléfono Iphone Pro de última generación y una simcard con un plan de datos ilimitados, los devolví con una carta a administración de senado y les pedí que NO entregarán teléfonos a los senadores, pues ganamos lo suficiente para comprarlos nosotros mismos”, señaló en el tuit el senador.

Junto al mensaje en tuit, había un video de alrededor de un minutos y medio en el que Jota Pe Hernández explicaba más a fondo la situación.

“Estando en Administración de Senado hablando un tema de esta oficina, me hicieron entrega muy amablemente de un teléfono de última generación. También me entregaron una SIM card de datos ilimitados. Nosotros recibimos este detalle y lo trajimos hasta esta oficina y grabamos este vídeo que ustedes están viendo, luego pedir una cita para hablar con la persona encargada de administración del Senado, que no es el presidente Roy Barreras y muy respetuosamente. Les manifesté que no era necesario que a los senadores les entregaran teléfonos teniendo un sueldo tan amplio, de $35′300.000 podemos nosotros mismos pagarnos ese teléfono y ese plan de datos”, señaló el ahora senador.

A Jota Pe Hernández le dijeron en la Administración de Senado que iban a estudiar la posibilidad de no entregar esos teléfonos: “Si bien es cierto, Roy Barreras nunca me comentó de entregar estos teléfonos. Sí es algo que se hace en todos los periodos, entregar unos celulares como votación junto a su plan de datos ilimitados, y creo que esto no debería seguir sucediendo y aunque genere odios y de pronto enemistades, yo creo que cada senador tiene suficiente sueldo para comprarse su propio celular y para pagar su propio plan de datos”.

Por último, señaló que me a través de una carta, él entregó el iPhone, “renunciamos a que sí entregan teléfonos, a nosotros no nos ven ni teléfono ni plan de datos que con el sueldo que recibimos lo podemos comprar”, dijo finalmente el senador.

Por la controversia que suscitó el tema, el senador explicó en otro trino que la entrega de estos teléfonos no tenía nada que ver con el presidente del Senador, Roy Barreras.

“Ahora, el teléfono Iphone Pro (repito) NO me lo entregó Roy Barreras, me lo entregaron en administración, y tampoco fue @RoyBarreras quien me manifestó que le entregarían celulares a todos los senadores, me lo hicieron saber desde en administración de Senado”, señaló finalmente.

Jota Pe Hernández es uno de los proponentes de la reforma al Congreso que pretende reducir los sueldos a los parlamentarios, situación que le ha traído varias polémicas a través de redes sociales. Además ha creado una lista de los congresistas que no están de acuerdo con la medidas. Cabe destacar que hay diferentes proyectos con este mismo objetivo de reducción salarial a los parlamentarios, pues al este senador le han dicho que ha plagiado el proyecto de ley de sus compañeros en este parlamento, algo que ha salido a aclarar hasta el mismo Gustavo Bolívar, uno de los líderes de esta ponencia.

“EL proyecto de rebaja de salarios del senador @JotaPeHernandez difiere del que presentamos con Catherine Juvinao e Iván Cepeda y también del que presentaré mañana sobre #PagoPorSesión Todos los autores estamos empeñados en apoyarnos mutuamente y en que alguno sea aprobado“, dijo Gustavo Bolívar en un reciente tuit.

SEGUIR LEYENDO: