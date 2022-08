Cómo fue el accidente en el que murió un niño de 10 años en un ecoparque en La Mesa, Cundinamarca

Imagen referencia. Archivo

Este domingo 14 de agosto se reportó la muerte de un menor de 10 años en una de las atracciones del ecoparque Canaán, ubicado en La Mesa, Cundinamarca. La familia del menor pide esclarecer lo ocurrido, pues la muerte del niño se dio en extrañas condiciones, ya que en el momento de la tragedia no había paramédicos ni personal capacitado para atender la emergencia.

Los padres del menor contaron a Caracol Noticias, que decidieron ir a ecoparque, pues, decidieron ir de puente festivo a descansar y aprovechar las atracciones del lugar. Sin embargo, cuando José Alejandro Cárdenas Romero aprovechó para subirse a la última atracción, tirolina, los encargados presuntamente lo habrían enviado solo pese a su edad.

“Nosotros nos fuimos a pasar unos días de descanso, llegamos al parque, ahí nadie nos informó, nadie hizo nada, él hizo unas actividades y la última que le faltaba era hacer el vuelo, pero a mí nadie me dijo que lo iban a mandar solito”, contó Edwin Cárdenas, padre del menor al noticiero colombiano.

Aunque a la familia se le hizo muy raro que mandarán al menor solo en una atracción que está considerada como una actividad física con alto riesgo, se confiaron en lo que le dijeron los encargados.

“A nosotros no nos dijeron nada, solo nos dijeron que no había peligro, que eso lo hacía todo el mundo, desde el más pequeñito hasta el más grande. Él se fue con mi mamá y mi hermana y mi otra hija, yo me quedé abajo esperándolo que llegara y se lanzó, pero no llegó”, señaló Cárdenas.

Al pasar un rato y darse cuenta de que su hijo no bajaba de la atracción, Edwin Cárdenas fue a buscar a José Alejandro y se llevó la sorpresa de que su hijo se encontraba colgado de una cuerda y que en el lugar no había el personal suficiente para atender una emergencia de ese tipo, por ejemplo, no había paramédicos, ni doctores, ni enfermeros y el personal no estaba capacitado para atender lo que había ocurrido.

“Cuando yo llegué adonde estaba mi hijo, él estaba suspendido, él estaba enredado en la cuerda. Yo pedí auxilio, que llamaran ambulancia, no llegó nada, nada, la gente no tenía como preparación, no sabían qué hacer, cómo bajarlo, cómo ayudarlo, él quedó ahí, suspendido”, manifestó.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades hasta el momento, el menor se enredó de forma inexplicable en la cuerda que lo desplazaba mientras colgaba de un arnés, en una de las principales atracciones del lugar que consiste en recorrer de extremo a extremo el ecoparque. Sin embargo, aún no se puede dar el parte final, por lo que los hechos se encuentran en investigación.

“El día domingo en horas de la tarde, en el ecoparque Canaán aquí en nuestro municipio de La Mesa, en un hecho que es materia de investigación, pierde la vida un menor de edad cuando departía con su familia y se encontraba en una de las atracciones turísticas que tiene este parque. Igualmente, la administración municipal, con la inspección de Policía, hemos hecho la revisión de toda la documentación y se ha sellado este establecimiento por el incumplimiento de algunas normas que deben tener”, aseguró Humberto Segura, alcalde de La Mesa.





SEGUIR LEYENDO