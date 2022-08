Capturaron a mujer transexual por apuñalar a un hombre para robarle su moto en plena vía pública en Ibagué

Capturan a mujer transexual por apuñalar a un hombre para robarle su moto en plena vía pública

En coordinación adelantada entre investigadores del CTI de la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional Tolima y la Policía de Vigilancia de Ibagué, se logró la captura y posterior judicialización de Ballolet Tamara Perdomo Bermúdez, requerida por las autoridades por agredir a un hombre en medio de un intento de hurto el 30 de octubre de 2021.

La procesada que no aceptó los cargos imputados por la delegada fiscal, de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado tentado y daño en bien ajeno, fue afectada con medida de aseguramiento intramural.

Los hechos investigados motivo de esta decisión judicial, ocurrieron el año pasado en inmediaciones del parque Andrés López de Galarza de la capital tolimense, cuando la asegurada, al parecer, hirió en repetidas ocasiones con arma blanca a un hombre de 31 años con el fin de hurtarle la motocicleta y sus pertenencias.

La víctima presuntamente fue engañada por la procesada quien le hizo creer que tres hombres la estarían atracando por lo que le hizo señas; sin embargo, al acercarse a prestarle ayuda la capturada lo atacó con arma blanca e intento despojarlo de sus pertenencias. Se conoció que la gravedad de las heridas sufridas le generó al ciudadano víctima 45 días de incapacidad.

La víctima herida logró huir en su motocicleta pese a que la indiciada le habría punzado la llanta trasera con la misma arma que lo atacó para detenerlo, y en la acción se habría cortado el dedo meñique.

La investigación indica que el ciudadano afectado fue llevado al hospital local de la ciudad con la ayuda de la Policía, y se encontró con la mujer quien esperaba por atención médica, por lo que logró informarles a las autoridades quienes la identificaron plenamente. Fue así como iniciaron las actividades investigativas por parte de personal del Cuerpo Técnico de Investigación.

¿Cuántos años de cárcel se deben pagar por la imputación de intento de homicidio en Colombia?

Un intento de homicidio u homicidio en grado de tentativa es tipificado como delito tanto en Colombia como en el resto del mundo, ya que se castiga la intención de quitar la vida a otra persona, aunque no se haya logrado el objetivo por circunstancias ajenas a la voluntad del ejecutante.

El artículo 27 del Código Penal establece cuáles son las penas por la ejecución de una conducta punible en grado de tentativa:

”El que iniciaré la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada.Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla”, indica el Código Penal Colombiano.

En este sentido, ante un intento de homicidio la pena sería no menor a 52 meses (esto es la mitad de la pena mínima por homicidio: 104 meses) ni mayor a 337,5 meses que equivalen a las tres cuartas partes de la pena máxima por homicidio.

