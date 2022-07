Rifirrafe por el fracking en Colombia entre el presidente electo Gustavo Petro y el exalcalde Enrique Peñalosa

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. / Fotos: Colprensa

A través de Twitter el dos veces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reprochó la política que busca implementar en el país el presidente electo, Gustavo Petro, de no extraer combustibles fósiles en Colombia mediante la técnica del fracking, afirmación que, además, reiteraron durante esta semana sus futuros ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, y de Ambiente, Susana Muhamad.

“Los beligerantes anuncios de la ministra de Ambiente de Petro que no habrá fracking, cuando si lo hay en Canadá, Australia o Estados Unidos, simplemente significa que se dejarán dólares de petróleo bajo tierra, que jóvenes colombianos tendrán menos oportunidades, que habrá menos obras públicas”, trinó Peñalosa.

A su publicación reaccionó el mismo mandatario electo, quien le señaló que esa forma de extracción causa muertes donde se llevan a cabo.

“Hermano, el problema no es cuántos dólares quedan bajo tierra si no se hace fracking, sino cuantas vidas se pierden encima de la tierra, si se hace”, aseguró.

Pero el exalcalde, le contestó y lo cuestionó porque, según él, en los países en que se lleva a cabo ese tipo de explotación no hay pruebas de que mueran personas.

“Presidente, le pregunto más bien a usted: ¿cuántas vidas se han perdido en Canadá, Rusia, Australia o Estados Unidos por hacer fracking? ¿Acaso cree que usted es el único que protege el medio ambiente y la vida de los ciudadanos? No hacerlo hace más pobres a los colombianos”, agregó Peñalosa.

Se debe recordar que esta semana Susana Muhamad, tras su designación como ministra de Ambiente para el entrante gobierno de Petro, reiteró que esa práctica no se llevará en Colombia, por lo menos en los siguientes cuatro años.

“Buscamos el cierre del fracking. Creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicio que beneficio, cuando debemos acelerar una transición energética responsable, pero que también sea una oportunidad productiva para el país. Además no va con la vocación de los territorios donde quieren hacer ese fracking”, señaló Muhamad en diálogo con la emisora Blu Radio.

Por su parte, el designado ministro de Hacienda para el gobierno Petro, José Antonio Ocampo, si bien indicó que se debe continuar con la explotación de combustibles fósiles por un tiempo más, el fracking no entraba dentro de esa transición que busca el mandatario electo.

Para Ocampo hay evidencia clara, sobre todo en los Estados Unidos, de los graves problemas en el medio ambiente que tiene como consecuencia esta practica extractivista en las zonas aledañas a donde se lleva a cabo y, sobre todo, a las aguas del subsuelo.

“También apoyo la decisión de no hacer fracking. No creo que sea una una necesidad de Colombia, tiene muchos riesgos ambientales. He vivido en (el país norteamericano) en los últimos años y ese debate es muy candente. Por ejemplo, los mayores temblores en la zona son los en los Estados donde había una gran cantidad de (sitios en los que se hizo ese tipo de extracción) y han habido muchos riesgos en materia agua subterránea. De hecho, en la campaña (presidencial) que yo apoyé, la Sergio Fajardo, también estábamos en contra de (implementarla en el país)”, afirmó Ocampo en una entrevista en Caracol Radio.

Además, señaló que Colombia no necesariamente tiene que contar con los ingresos producto de la fracturación hidráulica y que hay otras formas de obtener los recursos para el gasto social y la reducción del déficit fiscal, que - según él- ha aumentado considerablemente en los últimos años.





SEGUIR LEYENDO: