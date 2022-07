Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao defendieron la polémica propuesta sobre el salario de los congresistas: “Que nos rebajen ya”

Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao se refieren a la polémica por el salario de los congresistas y el periodo vacacional. Foto: Twitter.

A ocho días de que se instaló el primer Congreso de la República, varios de sus integrantes ya enfrentan su primera controversia debido al proyecto que se radicó recientemente para reformar el parlamento. Esta vez, los protagonistas son el senador Gustavo Bolívar y la representante Catherine Juvinao.

Resulta que en uno de los parágrafos del proyecto que radicaron los citados legisladores, junto a Iván Cepeda y Roy Barreras, es que apoyan la disminución del periodo vacacional y salario de los congresistas pero a partir del 2026 y no de la actual legislatura. Este hecho causó la reacción de múltiples ciudadanos que se mostraron indignados frente al tema.

Congreso de la República de Colombia

Luego de que en redes sociales cuestionaron con vehemencia a Bolívar y Juvinao, ambos se refirieron al respecto y aseguraron que no les importa si se ganan casi 35 millones, que es el salario actual que reciben, o alcanzan 25, que es a lo que le apuntan con el ambicioso proyecto de ley.

“Para que no sigan tergiversando: rebaja de salarios a congresistas empieza a regir en 2026 para que no se hunda. Presenté este proyecto tres veces y se hundió porque los congresistas no pueden legislar en causa propia. Lo vamos a congelar (el salario) hasta 2026″, señaló en un trino Gustavo Bolívar.

Es más, hasta aseguró que donará su salario y ahí se refirió a si le importaba o no la cantidad que el Estado les da por su labor legislativa: “Yo lo dono (el salario). Me da lo mismo 34 o 25″, agregó el congresista del Pacto Histórico, quien fue increpado por uno de sus colegas, el senador Alexander López Maya, que criticó que en el proyecto haya esa salvedad para pagarle a los senadores y representantes.

“No comparto el argumento según el cual reducir los salarios de los congresistas ahora sería inconstitucional por existir un eventual conflicto de interés, existen las formas para reducir el salario en este periodo, solo se debe dejar esa facultad al ejecutivo #CumplamosYa”, criticó López en su perfil de Twitter, lo que desató una nueva reacción de Bolívar, quien reiteró que no le importa si aprueban ya, o en cuatro años, las controversiales reformas que quieren hacer en el Legislativo colombiano.

“Bueno, ese ha sido el argumento con el que me han hundido una y otra vez el proyecto de rebaja de salarios. Y con ese argumento han triunfado. Por mí que nos lo rebajen ya”, expresó Bolívar.

Por el lado de Catherine Juvinao también hubo fuertes críticas debido a sus ambiguos comentarios. Este es el primer periodo de la exactivista en el Congreso. Antes, cuando era una ciudadana común, llamaba “vagos” a los congresistas por gozar de vacaciones tan largas. Ahora, cuando es miembro de la Cámara desde la Alianza Verde, considera que los tiempos de vacaciones son acordes a sus funciones.

“Es un plazo sensato. No cabe la comparación de la labor legislativa con la de un trabajador en cualquier profesión. No es lo mismo. La dinámica no es igual y la responsabilidad no es la misma”, señaló Juvinao durante una entrevista con la emisora W Radio.

Finalmente, el periodista Juan Pablo Calvas la increpó y le pidió que no diera a entender que los congresistas hacían labores que justificaban que tuvieran más vacaciones que los colombianos, a lo que ella explicó que no quiso dar a entender eso. Las críticas en redes sociales, como era de esperarse, no dieron espera.

Miren esto. Cathy Juvinao @CathyJuvinao ya sacó las garras. En una entrevista de hoy dijo que, por ser congresista, merecía más tiempo de vacaciones que el resto de trabajadores, además de cambiar su discurso para defender sus actuales privilegios. pic.twitter.com/McZNd8jnsw — Russy Millán (@millanrussy) July 27, 2022

En su cuenta de Twitter, la recién posesionada congresista también se defendió se refirió a la polémica y, de nuevo, intentó defenderse de los vehementes cuestionamientos que le hacían en internet. “Reducción de salarios busca justamente que los congresistas ganen lo justo y adecuado al estándar internacional, el cual es 25 salarios mínimos. Las opciones son: presentarlo con los vacíos jurídicos de siempre, para se hunda otra vez; o corregirlo para que pase”, expresó Juvinao, quien asegura que buscan que se reduzcan los salarios en la otra legislatura y no en esta para, supuestamente, evitar demandas.

