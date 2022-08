Ultras del Deportivo Cali volvieron a amenazar a directivos del equipo vallecaucano

Amenazas en contra de la directiva del Deportivo Cali. Foto: Vía Twitter.

La situación en la interna del Deportivo Cali cada vez es más preocupante, pues la situación futbolística del equipo ha cruzado los limites y llevó a un sector de la hinchada verdiblanca a emitir amenazas en contra de la directiva. El argumento de mensajes intimidatorios tiene que ver con “el respeto por la camiseta”, pues destacan que pertenecer a este equipo debe ser asumido con altura.

La mayoría de mensajes se han conocido en redes sociales, pues la institución fue etiquetada en una publicación en donde se evidencia una bandera rodeada de llamas con el mensaje: “Junta Directiva, háganlo por su familia. Renuncien ya”, dicho señalamiento fue apoyado por algunos internautas, sin embargo, se convierte en un preocupante fenómeno que vincula a la violencia con la afición deportiva.

De igual forma, Diego Quintero, asesor del comité de cantera del equipo vallecaucano, denunció ante el diario El País que a varios miembros de la junta directiva los han intimidado en llamadas telefónicas y mensajes, en este caso, Quintero explicó que ya expusieron el caso ante las autoridades competentes, mediante la respectiva denuncia.

“Por Whatsapp y a través de llamadas recibimos las intimidaciones. A mí me dijeron clarito: o te quitas del Comité de Cantera o te quitamos. Del trabajo que he hecho durante muchos años en la Cantera, no me he comido ni un platanito. Es más la plata que ha salido de mi bolsillo para hacer cumplir sueños”, destacó al medio de comunicación.

También puede leer: “Es un ejemplo en su máxima expresión del marxismo”: políticos de oposición reaccionaron a la tributaria de Petro

Seguidilla de intimidaciones

Un grupo de encapuchados expuso un contundente mensaje tras la salida de Marco Caicedo de la presidencia del equipo, pues señalaron que esta medida no era suficiente, exigiendo que debía renunciar la cúpula en pleno. Además, destacaron que varios jugadores tendrían que dar un paso al costado, a pesar de haber conseguido el título del año 2021.

“Nos expresamos en contra de la mala administración del Club Deportivo Cali, donde el señor Marco Caicedo cede la presidencia y no lo vemos como una solución viable ante el presidente de la institución, lo que realmente queremos es que se vaya toda la actual junta directiva. También queremos que algunos jugadores se vayan por su mal rendimiento; a los jugadores que quedaron campeones, les agradecemos por el título del año 2021, pero es claro que ninguna persona está por encima de la institución”

También puede leer: Carolina Cruz le respondió a seguidor que “no supera”que haya terminado su relación con Lincoln Palomeque

De igual forma, hace algunos días fue vandalizada una de las empresas de la familia Caicedo, pues un local en el sur de Cali fue pintado con grafitis en donde catalogaban como “rata” al expresidente de la institución, Marco Caicedo. Es importante tener en cuenta que no es la primera vez que se registran actos de este tipo, pues en reiteradas ocasiones algunos hinchas del equipo han tomado medidas intimidatorias.

A pesar de que desde la dirigencia del cuadro vallecaucano se decidió hacer un cambio de presidente para nombrar a Luis Fernando Mena, los aficionados “cobraron factura” de la muy mala racha de resultados contra el hombre que estaba dirigiendo las acciones del club. El proceso que dirige Mayer Candelo espera levantar cabeza en las próximas fechas para aclimatar la situación, sin embargo, hay diversos sectores que incluso piden la salida del entrenador.

SEGUIR LEYENDO: