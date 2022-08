Propuesta de ampliar los recargos nocturnos y dominicales: los liberales se le adelantaron a Petro

Vídeo tomado del Twitter del Partido Liberal

Gran expectativa hay por saber cómo se ejecutarán las propuestas para mejorar las condiciones laborales y de producción en el país por parte del nuevo gobierno, por lo menos en algunos sectores empresariales la designación de Gloria Inés Ramírez, dirigente comunista como ministra de Trabajo han generado duda y más por sus afirmaciones que aseguraban que uno de sus objetivos será retornar al horario laboral de 6 am a 6 pm y fuera de esas horas cobrar recargo nocturno.

Pues la idea que ha muchos empresarios le había parecido un deseo de izquierda, fue propuesta por el Partido Liberal, que radicó un proyecto de ley para garantizar derechos laborales. Así lo mencionó el senador Juan Diego Echavarría quien a través de un vídeo de Twitter indicó.

“Lo que busca es modificar la Ley 789 de 2002, que establece que los recargos nocturnos a los trabajadores no se les seguirían pagando a partir de las 6:00 de la tarde, sino desde las 10 de la noche. Después se disminuyó una hora y hoy está a las 9:00 de la noche. Queremos retomar ese pago nocturno a partir de las 6:00 de la tarde”.

Otro de los aspectos que indicó el miembro de la bancada liberal fue el objetivo que le vuelvan a pagar a los trabajadores el 100% de un recargo por laborar un día dominical: “Queremos volver al pago del 100% de los dominicales y festivos, que actualmente se pagan con el 75%”.

Varios empresarios ven con duda que una dirigente que perteneció al partido comunista pueda garantizar el desarrollo laboral. Respecto a la críticas y señalamientos la ministra Ramírez ha dicho que su objetivo es trabajar de la mano de empresarios y trabajadores para poder ejecutar un desarrollo completo.

“Vamos a trabajar con estos procesos y espero que el sector empresarial, que ha mostrado iniciativas importantes en Colombia, tenga la capacidad de tener generosidad y, en las nuevas condiciones que comienza el país, podemos generar un mecanismo de diálogo tranquilo y sereno que permita que Colombia pueda avanzar, y me refiero a las personas de a pie ”, indicó a la emisora La W.

La jefa de la cartera de Trabajo puntualizó en el modelo de contratación de prestación por servicios que exime de muchos empleadores de cumplir con derechos a sus trabajadores. “Esa es una realidad contractual que tiene este país: son (condiciones) muy precarias y son tercerizadas. Nosotros sabemos que, en Colombia, se supone, no debe ser así”.

Respecto a la transición la caldense que fue presidenta de FECODE e integrante de la CUT, enfatizó que el cambio debe ser gradual para no colapsar la productividad de la nación: “Vamos a avanzar concertadamente hacia una transición, porque no vamos a paralizar el país de ninguna manera. Al contrario, aquí debemos avanzar conjuntamente, no unos sobre otros, sino todos. Ojalá de forma simultánea”, dijo la MinTrabajo Ramírez.

Otro de los puntos en los que ha enfatizado la ministra del gabinete de Petro es el deseo de volver a instalar el recargo nocturno desde las seis de la tarde y no desde las diez de la noche como funciona actualmente. De igual manera Gloria Inés Ramírez señaló que uno de sus objetivos es crear el Estatuto del Trabajo para atender las necesidades de Colombia a través de las reformas laborales.

“El artículo 53 de la Constitución nos mandata a que se haga un Estatuto del Trabajo. Han pasado 31 años y eso no se ha desarrollado. Colombia está trabajando con un Código Sustantivo del Trabajo que data de 1951 y ha tenido muchas modificaciones que está desactualizado. Necesitamos ponernos a la par de lo que son los convenios internacionales de la OIT y que Colombia ha ratificado”, comentó la jefa de la cartera de Trabajo.

De todos los ministros designados por el presidente Gustavo Petro tal vez el nombramiento la jefa de la cartera de Trabajo fue más polémico y cuestionado por la oposición.

