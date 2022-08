Hassam habló de su lucha contra el cáncer y lanzó película sobre el tema

Instagram @oficialhassam

En 2019 Gerly Hassam Gómez Parra (en los terrenos de la comedia es conocido simplemente como Hassam) comunicó públicamente que padecía mieloma múltiple, es decir, cáncer en las células plasmáticas. Varias son las veces en que el bogotano ha hablado de su lucha contra la enfermedad y, recientemete, volvió a poner el tema sobre la mesa por cuenta del próximo estreno de su película ‘Sana que sana’.

El 11 de agosto de este año fue la fecha elegida para realizar el estreno del mencionado largometraje que, según su sinopsis:

“Rogelio Pataquiva como “todero” de la Clínica Verde se ve enfrentado a una gran disyuntiva: apoyar a los “súpercalvos”, -niños con cáncer- lo que le significaría aplazar su sueño de conocer el mar o seguir con su vida “normal” y aburrida. En una gran aventura en la que los súpercalvos se convierten en súper héroes, Rogelio logra enfrentar a los malos haciéndoles pagar su osadía e infamia de robarse la plata de la salud”.

Es de recordar que, ‘Rogelio Pataquiva’ es uno de los personajes que interpreta Hassam tanto en sus rutinas de comedia como en películas, pues con este personaje también protagonizó el largometraje ‘Agente Ñero Ñero 7′.

Volviendo al tema de ‘Sana que sana’, vale mencionar que la película no podría ser otra cosa que una comedia. Además, durante el desarrollo de sus filmaciones, el comediante estuvo en proceso de quimioterapia, respecto de este tema Hassam dijo en reciente entrevista para El Tiempo:

“Mientras filmamos la película yo estaba en tratamiento, ahí es cuando digo que si la mente está ocupada es otra cosa. Cuando me subo a un show mareado, deprimido, mal, durante esa hora y media se me olvida. En estos días que terminamos la posproducción, yo tuve mi último chequeo médico y la oncóloga me dijo que estoy libre de cáncer, yo le atribuyo eso a Dios, a la ciencia y a la comedia. A seguir mamándole gallo al cáncer. Fue un mal chiste, en algún momento, que me hizo reflexionar sobre mi trabajo como comediante”.

Y, precisamente en cuanto a su trabajo con la comedia, en 2020 Hassam aseguró en entrevista para el programa de ‘Los informantes’: “A mí lo que me ha salvado la vida es el humor, el cáncer es una prueba más, ahora soy más agradecido porque después de una quimio cuando no puedo dormir, al otro día si puedo descansar algo agradezco poder dormir, agradezco poder tomarme un tinto”.

Un poco de la carrera de Hassam:

El humorista tiene entre su repertorio actoral la interpretación de algunos personajes, entre ellos a su icónico ‘Rogelio Pataquiva’. Además, ha plasmado su talento en el humor en programas como ‘Sábados felices’. Por otro lado, el bogotano también ha pisado el terreno cinematográfico con largometrajes como el mencionado ‘Agente Ñero Ñero 7′, estrenado en 2016 con Gabriel Casilimas portando el título de director.

No hay que dejar por fuera que, en el año 2019 se desenvolvió como participante en ‘MasterChef Celebrity Colombia’, pero quien salió victoriosa como ganadora en aquella oportunidad fue Adriana Lucía (cantante).

