Luto en la música popular: Cantante y líder social muere tras ser arrastrado por una quebrada

El cantante Elmer Bonilla murió en un accidente ocasionado por las fuertes lluvias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fallecimiento del cantante Elmer Bonilla sorprendió a los habitantes del norte del Tolima en la noche del domingo 7 de junio de 2026, puesto que era un reconocido artista local, que solía grabar sus videos musicales aprovechando los paisajes de su tierra y junto a mujeres de la región.

De acuerdo con los reportes preliminares, el cantante murió en un accidente cuando intentaba cruzar por un paso en motocicleta por la vía entre Villahermosa y Herveo. Sin embargo, las intensas lluvias en la región desataron la creciente de una quebrada que terminó por arrastrar el vehículo con sus ocupantes.

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El hecho ocurrió en la vereda La Esperanza, jurisdicción de Herveo, mientras Elmer Bonilla viajaba acompañado de otra persona, que sobrevivió, aunque debido a las heridas presentadas, fue trasladada a un centro asistencial cercano.

La zona, afectada por emergencias climáticas, muestra los riesgos de movilizarse en la región bajo condiciones extremas, puesto que el clima ha dejado varias emergencias.

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Información difundida por los medios locales indica que el accidente se registró sobre las 8:00 p. m., en el momento en el que Bonilla y su acompañante fueron sorprendidos por la creciente de la quebrada.

Las autoridades y equipos de socorro acudieron al área para atender la emergencia y trabajar en la recuperación de la vía, puesto que comunidades enteras quedaron incomunicadas, especialmente sectores como San Martín, ante los daños en la red vial.

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Las intensas lluvias siguen causando emergencias en el departamento - crédito Leonardo Castro/Colprensa

Reacción comunitaria ante la muerte de Elmer Bonilla

La comunidad expresó gran pesar ante la muerte de Elmer Bonilla y la Alcaldía de Villahermosa lamentó el fallecimiento dedicando un mensaje público de condolencias.

“Con profundo dolor recibimos la noticia de su partida, ocurrida en la noche del domingo 7 de junio de 2026 en un lamentable accidente registrado en la vía que comunica al municipio de Herveo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso y pidiendo fortaleza para afrontar este difícil momento”, indicó la Alcaldía en un comunicado oficial.

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Cabe mencionar que Bonilla no solo era muy reconocido por su talento, sino que se destacaba por aportar a la integración de la comunidad y por sus contribuciones solidarias en la vereda La Esperanza. Según la Alcaldía local, participó recientemente en actividades locales, como la Caminata e Integración de Villahermosa, donde fortaleció el sentido de pertenencia junto a sus vecinos.

La noticia fue lamentada por los habitantes de Casabianca y Villahermosa, que reconocían a Bonilla como referente de la cultura popular y por su trabajo de entrega humanitaria.

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La región lamenta la partida de Elmer Bonilla - crédito Alcaldía de Villahermosa Tolima / Facebook

Emergencia climática y afectaciones recientes en el norte del Tolima

El accidente del cantante ocurrió durante un puente festivo marcado por lluvias intensas que impactaron a todo el norte del Tolima. Las precipitaciones, acompañadas de deslizamientos y corrientes súbitas, generaron múltiples emergencias y mantuvieron aisladas a varias comunidades.

Las autoridades reiteraron la vulnerabilidad de la región frente a este fenómeno climático que se presenta para el sexto mes del año, en una temporada donde los desastres naturales han dificultado tareas de rescate y restablecimiento de la movilidad.

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Del mismo modo, se dio a conocer que varios sectores permanecieron sin acceso durante varios días por los daños sufridos en las vías, por lo que la comunidad está a la espera de la entrega de ayudas humanitarias por parte de los organismos de socorro que están haciendo todo lo posible para atender la situación.

Algunos sectores han quedado completamente incomunicados por las lluvias - crédito Colprensa

Por ahora, el legado del cantante Elmer Bonilla sigue vigente en la memoria colectiva y no solo como artista, sino como símbolo de cercanía y entrega a su comunidad, uno de los atributos que ahora resaltan aquellos que lo conocieron y compartieron su misión social.

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