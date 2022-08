Gustavo Petro ordenó desmantelar las nóminas paralelas en el gobierno central

“He dado la orden en Consejo de ministros de eliminar todo gasto suntuario o superfluo”, declaró el presidente de Colombia (Foto: referencia REUTERS/Luisa González)

El presidente de Colombia envió un contundente mensaje por medio de su cuenta en Twitter, indicando que había dado la orden de desmantelar las nóminas paralelas en su gobierno central y pidió adicionalmente austeridad de gastos suntuarios. El discurso desde su candidatura presidencial fue recortar en gastos burocráticos y administrativos para aumentar la inversión social.

“He dado la orden en Consejo de ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo”, escribió el primer mandatario de los Colombianos en su cuenta de Twitter.

El discurso desde su candidatura presidencial fue recortar en gastos burocráticos y administrativos para aumentar la inversión social. (Foto: Captura de pantalla de tuit de Gustavo Petro)

¿Qué son las nóminas paralelas?

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Guardando concordancia con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política en cuanto autoriza que los particulares temporalmente desempeñen funciones públicas.

Ahora bien, el contrato de prestación de servicios es una de las formas excepcionales y temporales a través de la cual los particulares pueden desempeñar funciones públicas, y su fin es satisfacer necesidades especiales de la administración que no pueden estar previstas en la planta de personal.

Normativa legal y la Corte Constitucional

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-614 de 2009, abordó el problema jurídico consistente en determinar si la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente, contemplada en el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, es contraria a los artículos 2º, 25 y 53 de la Constitución. En esa oportunidad expresó la Corte:

“…esa prohibición legal constituye una medida de protección a la relación laboral, pues no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal. En efecto, la norma impugnada conserva como regla general de acceso a la función pública el empleo, pues simplemente reitera que el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional y se justifica constitucionalmente si es concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del “giro ordinario” de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados”, indica la Corte Constitucional.

En este contexto la Corte Constitucional indica que a pesar de la prohibición de vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas que desempeñan funciones permanentes en la administración pública, en la actualidad se ha implantado como práctica usual en las relaciones laborales con el Estado la reducción de las plantas de personal de las entidades públicas, el aumento de contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes de la administración y de lo que ahora es un concepto acuñado y públicamente reconocido: la suscripción de “nóminas paralelas” o designación de una gran cantidad de personas que trabajan durante largos períodos en las entidades públicas en forma directa o mediante las cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o los denominados out soursing.

Adicionalmente, expone que esto se ubica en una posición irregular y abiertamente contraria a la Constitución, y es una desviación práctica que desborda el control de la constitucionalidad.

La Corte Constitucional también explica que es una práctica ilegal que evidencia una manifiesta inconstitucionalidad que afecta un tema estructural en la Carta de 1991, cual es el de la carrera administrativa como instrumento esencial para que el mérito sea la única regla de acceso y permanencia en la función pública.

En caso de incumplimiento se deben imponer las sanciones que la ley ha dispuesto por medio de la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de la Protección Social, quienes deben adelantar estudios completos e integrales de la actual situación de la contratación pública de prestación de servicios, en aras de impedir la aplicación abusiva de figuras constitucionalmente válidas.

