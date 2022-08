Por referencia a Millonarios, la hinchada del Cali se le fue encima al técnico Mayer Candelo

La tormenta continúa en el azucarero, esto, tras el partido que se disputó el pasado fin de semana contra Millonarios. El onceno capitalino arrasó en el planteamiento del visitante, pues la contundente goleada de 4 a 2, evidenció en buen momento que atraviesa el ‘Embajador’, sin embargo, las declaraciones del técnico Mayer Candelo post partido, han sido rechazadas por un sector de la afición verdiblanca.

Candelo asumió como técnico del Cali tras la salida de Rafael Dudamel, no obstante, su proceso no ha sido del todo positivo, pues aún no encuentra el camino para reconstruir el equipo. En su visita al estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, el estratega fue aplaudido por la hinchada albiazul, pues hizo parte del plantel entre 2002 y 2003, además repitió desde 2012 hasta 2015, siendo considerado como ídolo por la afición.

Su buenas jugadas y entrega con la casaca azul lo llevó a declarar ante las cámaras, cuando fue consultado por la prensa referente a sus sensaciones al regresar a Bogotá, reflejó alegría y destacó que estaba feliz de volver a su “mar azul”:

“Es un sentimiento mutuo que hay, yo soy feliz por venir, quería venir a ganar pero el sentimiento del hincha es el mismo que yo siento por ellos. Me da mucha felicidad saber que uno lleva muchos años sin venir y te reciban así, muestran el amor que siempre han tenido pero también les tengo que decir que el amor mío, también es gigante para ellos, por todo lo que vivimos en los años que estuve aquí, por todo lo que ganamos y eso será por siempre con mi mar azul”.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por algunos hinchas del cuadro vallecaucano, pues consideran que fue inoportuno hablar sobre el tema luego de haber caído goleados en medio de la crisis, al punto que han pedido la salida del timonel vallecaucano.

Hinchas del Deportivo Cali arremeten contra Mayer Candelo.

Por el momento desde Santiago de Cali se ha ratificado la continuidad del técnico, esto tendría que ver con el poco tiempo que ha pasado desde su vinculación, además, el plantel afronta una álgida crisis económica que podría imposibilitar el movimiento financiero eventual que tendría que realizarse para contratar un entrenador.

Cambios en medio de la crisis

Tras la salida de Marco Caicedo de la presidencia del equipo, Luis Fernando Mena asumió el cargo, tras su posesión le envío un mensaje de tranquilidad a la hinchada y se comprometió a trabajar por el plantel. Además, logró aclarar la controversia entre Teófilo Gutiérrez y el técnico Mayer Candelo, señalando que todo estaba bien, situación evidenciada con la convocatoria del barranquillero al último encuentro.

Mena fue consultado por el Noticiero 90 Minutos, aquí, expresó que no es cierto que el Deportivo Cali esté quebrado, no obstante, confirmó que el equipo está pasando por una crisis que no desconocen, sin embargo, para él, este es un reto y espera cumplir a cabalidad las expectativas de la hinchada, la cual durante los últimos días se ha mostrado efusiva en la exigencia de resultados.

Mena destacó:

“El Cali no está como dice todo el mundo, nosotros no estamos quebrados, estamos pasando una situación muy dura, en ningún momento se ha desconocido y no la vamos a desconocer. Acepto este reto, soy hombre de retos y estoy convencido que si todos vamos por el mismo lado, vamos a sacarlo adelante. No podemos irnos todos contra todos, porque el barco no se hundió, el barco está a la deriva y si todos trabajamos juntos vamos a empujar este bote y vamos a sacarlo adelante”

