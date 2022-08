Nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, es un simpatizante de la guerrilla, según columna de The Wall Street Journal

Iván Velásquez (AFP)

A finales del mes de julio, el presidente Gustavo Petro, anunció que el abogado antioqueño Iván Velásquez Gómez sería el ministro de Defensa de su gabinete. El hecho creo división en la opinión pública pues para algunos, el funcionario sería más enemigo de las fuerzas públicas que aliado por las opiniones que había expresado sobre estas en los últimos años.

Por ejemplo, el representante de la derecha y excandidato presidencial, Enrique Gómez, dejó un durísimo mensaje en su cuenta oficial de Twitter: “La designación de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa no es un nombramiento, es un acto de venganza. Con mayor fortaleza debemos rodear a nuestras Fuerzas Armadas”.

Al parecer las opiniones en contra del exmagistrado no cesan y en esta oportunidad fueron lanzadas por la columnista Mary Anastasia O’Grady que publicó una columna de opinión titulada: “A Biden Ally Goes to Work for Petro” en el medio estadounidense The Wall Street Journal.

Sin mucho filtro o adorno, O’Grady hace señalamientos mucho fuertes contra el minsitro de Defensa colombiano, en el espacio asegura que: “Iván Velásquez, simpatizante de la guerrilla, es el nuevo ministro de Defensa de Colombia”. Además, la periodista del país norteamericano anota que contrario a lo que se esperaría Velásquez, tiene un historial de enemistades con las Fuerzas Militares.

Sus fuertes acusaciones no paran ahí y asegura que la propuesta del nuevo encargado de la cartera de Defensa va en contra de los planteamientos de su país y que durante años esto, a sido visto con “malos ojos”. Su opinión la justifica en la hoja de vida del funcionario del gobierno de Gustavo Petro.

Recordemos que fue comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala durante el gobierno del expresidente de esa nación centroamericana Jimmy Morales. Además, durante poco más de 12 años fue magistrado auxiliar del máximo tribunal de Colombia, la Corte Suprema de Justicia.

Con respecto a su función en el país centroamericano anota que existen documentos que justifican y muestran el “abuso de poder” por parte de Valasquéz. “Sin embargo, la Casa Blanca de Biden y el Departamento de Estado de Antony Blinken lo convirtieron en su santo patrón del estado de derecho por su trabajo en Guatemala”, se lee en el articulo.

Además, agrega que la gran preocupación de la oposición que en este caso es la derecha colombiana la preocupación radica en las decisiones negativas que pueda tomar para modificar las Fuerzas Armadas: “A la oposición de Colombia le preocupa que el objetivo de Petro al nombrar a Velásquez sea decapitar a las fuerzas armadas y reemplazar a los de arriba con ejecutores de su agenda política... Como lo hizo Hugo Chavez en los 2000”.

Es importante, además, mencionar que el ministro ejercio durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper como director regional de Fiscalías en Medellín, su ciudad de origen. Entre otros importantes cargos del hoy nuevo coequipero de Petro se destacan: magistrado del Consejo de Estado, procurador general de Antioquia, además de director del Colegio Antioqueño de Abogados.

La columnista estadounidense añadió que en los cargos que ejercio el nuevo ministro su “justicia fue selectiva” según ella: “Los amigos idológicos (del ministro de Defensa) y los criminales que lo vitoreaban no se metían en lios”.





