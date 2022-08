Técnico del Santa Fe aviva la esperanza de los hinchas ante el posible regreso de estrellas del equipo: “Alguno de los dos creo que va a venir”

Técnico de Independiente Santa Fe habló sobre el regreso de algunos jugadores. Crédito: Dimayor

Independiente Santa Fe estrena este semestre un nuevo proyecto comandado por el técnico uruguayo, Alfredo Arias, sin embargo, hasta el momento los resultados no son los mejores, la hinchada sigue pidiendo refuerzos y mejoría en el esquema táctico, teniendo en cuenta esto, en los últimos días han sonado dos nombres con fuerza, jugadores que ya han pasado por la casa roja y podrían regresar al equipo.

El técnico Alfredo Arias salió al paso dio a conocer sus expectativas parciales, además habló de los refuerzos que han arribado al ´León’, sin embargo, hizo hincapié en un tema que aviva la esperanza de los hinchas ‘Cardenales’, pues es especula que Daniel Torres y Yeison Gordillo podrían retornar al onceno capitalino.

Arias habló en Peláez y De Francisco, aquí destacó el proceso de ambos jugadores, sin embargo, fue precavido y advirtió que solo conoce las cualidades de uno de los jugadores, pero guardo reserva sobre el otro colombiano, aseverando que no sería imprudente hablando de un tema que desconoce.

El charrúa señaló que está de acuerdo con la llegada de alguno de los dos jugadores, pues son volantes de corte y fortalecerían el frente de contención en el medio campo cardenal, además, dejó claro que ya sea Torres o Gordillo, llegarán al cuadro albirrojo.

Frente al posible fichaje, el uruguayo expresó:

“Alguno de los dos yo creo que va a venir, espero la verdad, no me gustaría afirmar o anunciar nombres porque no los conozco personalmente, así como para decirlo, a Gordillo lo conozco porque él estuvo entrenando con nosotros en estos días, pero el otro muchacho no, estaría muy mal opinar. Alguno de ese corte tiene que venir al equipo, yo espero que sí, que pueda venir”.

Por otro lado, el técnico fue consultado sobre la actualidad del equipo, este fue mesurado y destacó que quería cumplir los objetivos de la hinchada, empero, aclaró que la nómina ha sido corta por la diversas bajas que presentó Santa Fe al iniciar el torneo, subrayando que fueron más de 10 jugadores lo que partieron de la casa cardenal, es decir, casi un equipo completo.

“Yo también quiero llegar a donde la gente quiere, lo que pasa es que para llegar a donde la gente quiere, hay que llegar a otros campos y pasar por otros caminos y no se puede saltear. Nosotros somos un equipo del cual no me voy a quejar, pero no, no es una excusa, ni me estoy quejando, pero de este plantel se fueron 13 jugadores”, añadió el estratega.

El timonel extranjero puntualizó su idea en el presente, asegurando que se muestra confiado y que él junto a su equipo trabajaran de manera conjunta para lograr los objetivos planteados, recuperando la idea futbolística y proyectando los conceptos que este imparte en la cancha.

Destacando su balance de inicio de temporada, el timonel uruguayo fue enfático en que han iniciado el torneo con los jugadores que se han podido fichar, pues aseguró: “Han llegado los que hemos podido traer, yo creo que estamos avanzando en un buen camino, hemos sido de competitivos en todos los partidos, más allá de perder con Junior siempre estuvimos a un gol de Junior, y en otros partidos hemos hecho lo mismo”.

