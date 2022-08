Rodolfo Hernández se despidió de Iván Duque: “Nos dejó un cochinal”

El exandidato presidencial y ahora senador, Rodolfo Hernández, se refirió al gobierno de Iván Duque. Foto: REUTERS/Santiago Arcos

El ingeniero Rodolfo Hernández se convirtió en estos últimos meses en una de las figuras políticas más relevantes del país, su participación en las elecciones sin pertenecer a ningún partido político, su discurso anticorrupción y sus promesas de campaña lograron cautivar la atenciones de millones de colombianos que le brindaron su confianza en las elecciones del 29 de mayo y el 19 de junio. Ahora, en su rol como senador, lanzó una fuerte crítica al gobierno de Iván Duque.

La gestión de Iván Duque Márquez terminará oficialmente el próximo domingo 7 de agosto, cuando el presidente electo, Gustavo Petro, tome posesión oficial como nuevo mandatario del país por los próximos cuatro años. El gobierno saliente ha sido fuertemente criticado por varios sectores políticos, mientras que el partido de gobierno destaca los grandes avances que realizaron en diferentes aspectos durante su periodo.

Para el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, el gobierno de Iván Duque no fue el mejor y con un corto, pero contundente mensaje en las redes sociales señaló lo que para él es el resultado de estos últimos cuatro años de gobierno. “#ElPresidenteDuqueNosDeja un cochinal”, afirmó el senador en su cuenta de Twitter.

También puede leer: CNE emitió resolución que le otorga la personería jurídica a la Liga de Gobernantes Anticorrupción

Tras los comicios electorales que se llevaron a cabo en la segunda vuelta, Rodolfo Hernández sumó más de diez millones de votos, sin embargo, no fue suficiente, pues Gustavo Petro se impuso con más de once millones. Sin embargo, el ingeniero fue criticado debido a que después apareció reunido con Gustavo Petro y la fotografía abrazándolo no fue bien recibida por parte de algunos sectores políticos que lo apoyaron en campaña, como fue el caso del Centro Democrático.

El comentario realizado por Rodolfo Hernández al presidente Iván Duque tuvo un gran impacto y varios usuarios le respondieron en las redes sociales y le recordaron lo sucedido en las pasadas elecciones, donde algunos ciudadanos votaron por él con el fin de no apoyar a Gustavo Petro:

- ”En serio? Todo un empresario diciendo eso? Q lo digan los vagos petristas y la izquierda bueno porque no leen ni se informan , pero usted? Bueno q más se podía esperar de alguien q dejó a su electorado y la tal lucha anticorrupción terminó con un abrazo con Petro”

- “Ingeniero, que fácil es criticar cuando no se conoce con profundidad los problemas del país. Recuerde que no hemos salido de la pandemia, que cerró al país y al mundo por 2 años, la tragedia de Providencia, el paro armado organizado por su amigo Petro y la inmigración venezolana”

- Colombia no es un cochinal, ojalá su presidente entrante, al que usted le hizo el juego, no lo vuelva realmente un “cochinal”

Esto le puede interesar: Gustavo Bolívar cuestionó la elección de Rodolfo Hernández como presidente de la Comisión Anticorrupción: “No creo que ese sea el referente moral”

Por otra parte, el ingeniero Rodolfo Hernández ha estado muy activo en el Senado votó sí por el acuerdo de Escazú y recientemente radicó, junto a los congresistas Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle y Ariel Ávila, el primer debate de control político por la presunta corrupción en la Ocad-Paz, en donde esperan que se aclare los gastos de los más de 8 billones de pesos.

Recientemente, Hernández también destacó la importancia de lograr alcanzar la paz total en el país y afirmó que para él esto significa, “todo lo que se diga sobre La Paz es bueno, pero ¡Ya llegó el momento de hacer! Para cimentar una Paz duradera la única manera que hay es garantizando el trabajo para todos los Colombianos, que podamos producir, transformar, y así, tener capacidad de consumo. #DefendamosLaPaz”.

SEGUIR LEYENDO: