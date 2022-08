Kamilo Rojas, el joven protagonista de ‘Ermitaño’ que sueña con ganar un Óscar

Foto: Prensa película 'Ermitaño'

Kamilo Rojas es un niño curioso al que le gusta hacer muchas cosas. Es actor, es músico y estudiante. Kamilo vive con su mamá, su papá y su hermano mayor, que lo apoyan incondicionalmente. También quiere estudiar inglés y robótica. Kamilo es el protagonista, junto con Alejandro Aguilar, de Ermitaño, la ópera prima del director colombiano Arturo Loaiza.

Ha actuado en Loving Pablo, junto a Javier Bardem y Penélope Cruz, así como en Running With the Devil, protagonizada por Nicolas Cage y en la que también participa la colombiana Natalia Reyes y en la telenovela Enfermeras, que le valió su primer India Catalina.

Este niño polifacético también toca el corno francés desde hace unos dos o tres años, no recuerda bien, en la Filarmónica. A Kamilo le gusta hacer de todo, actuar, hacer música, estudiar, compartir con sus amigos y con su familia. Cuenta que su mamá se angustia, porque dice que quiere meterse en todo, pero se organizan y le encuentran tiempo para cada cosa.

Infobae Colombia conversó con este joven actor, que a su corta edad ya cuenta con una abultada hoja de vida y un promisorio futuro en las artes, en el que sueña con ganar un Óscar.

Foto: Prensa película 'Ermitaño'

Kamilo, cuénteme ¿cuándo comenzó su interés en la actuación y cómo entró en ese mundo?

La verdad yo en el jardín era como muy inquieto y me gustaba hacer muchísimas cosas y entonces mi mamá, cuando salí del jardín, comenzó a buscar algo que me entretuviera, entonces fuimos a la academia y ahí bailaba y Carlotica, mi manager, dijo que yo actuaba muy bien y de pronto tenía un futuro bueno. Ahí comenzamos a ir a las clases e hice algunos castings.

Después de como seis meses, más o menos, me gané dos casi al mismo tiempo y uno fue para grabar en Girardot que fue El tesoro y Cuando vivas conmigo.

¿Cómo fueron esas dos primeras experiencias?

Bien, o sea, fue un poquito complicado al principio porque yo no sabía nada sobre esto y pues yo creo que fui mejorando un poco en las clases, y entonces, en los castings me empezó a ir mucho mejor.

¿Qué pasó después de ganarse estos dos castings?

Después hice algunos comerciales y después me gané una película, que fue con Javier Bardem y Penélope Cruz, que fue Loving Pablo. Después me gané otro, que fue Corriendo con el diablo, cuando Nicolas Cage vino a Colombia y pues Ermitaño, pero antes de esa había hecho Enfermeras, a mí personaje le dio cáncer y me tuve que rapar y con ese papel me gané el India Catalina.

¿Cómo fue trabajar Javier Bardem y con Penélope Cruz, dos actores gigantescos y tú cómo empezando tu carrera?

La verdad fue muy chévere. Fue una escenita muy pequeña, pero, digamos, cuando salía Javier Bardem de escena, comenzaban los escoltas a rodearlo y no me alcancé a tomar foto ni nada.

¿Y cómo fue tu trabajo con Natalia Reyes en la película que rodó Nicolas Cage en Colombia?

No, súper bien, digamos yo aprendí de varias cositas de ella, ella es muy buena y después, sabes qué fue muy curioso porque después de acabar la grabación y ya irnos para las casas, nos íbamos en el mismo carro con Natalia y antes de bajarse del carro se había ganado el papel que hizo en Terminator y me contó.

Entonces usted fue el primero en enterarse...

Sí, literal. Porque ella era como “¡Ay! ¡Me lo gané! Y se fue super feliz para la casa.

Foto: Prensa Ermitaño.

Antes de entrar a hablar de Ermitaño, cuénteme cómo fue el paso por Enfermeras. pues era un papel fuerte, un niño con un cáncer que es muy sensato y maduro... ¿Cómo fue la preparación para un papel tan complejo como este?

Mira que mi personaje al principio era como muy normalito, siempre era como lo mismo y yo le dije a los directores que me pusieran algo así como más chévere, entonces hicieron que mi personaje se enfermara, y yo como “uy no, se emocionaron un poquito” y entonces ahí sí como que empecé a estudiar mucho cómo es la leucemia y me fue muy bien en las escenas. Tuve que convulsionar y como la cama no hacia nada, yo tenía que comenzar a moverme.

¿Y cómo fue la preparación?

Fue un poco complicado porque yo nunca había visto casos así, y pues yo miraba cáncer de leucemia en Internet y lo que le pasaba a la gente y también cuando mi mamá me había dicho que tenía que hacerlo y que me tocaba raparme. Como que lo pensé mucho, mucho. Lo pensé como una semana y finalmente lo acepté y fue muy chévere hacer ese personaje.

Es más, ese papel le valió el India Catalina ¿cómo fue enterarse de la nominación y del premio?

Fue muy chévere, pero hubo un parte muy muy triste, que como estábamos en esos tiempos en pandemia y ya habían dicho que me lo había ganado, y yo super emocionado me fui a la cama a saltar con mi mamá de emoción, pero como estábamos en plena pandemia no pudimos ir a Cartagena a recibir el premio. Igual fue muy chévere y ese momento fue súper emocionante.

Cuando su mamá se entera de que ganó este premio, cuál fue su reacción, entendiendo que ella siempre lo ha apoyado en este camino en la actuación.

Si no, o sea, ella al inicio comenzó a llorar y todo y pues ella como al principio pensaba que eso era para personas así de harta plata y todo eso y pues cuando lo logramos esto lloró hasta de emoción. Yo también, literalmente.

Kamilo, ¿cómo ha sido ese compaginar tu vida profesional con tu vida escolar?

No, pues a mí me encanta, yo creo que es lo que será profesión de aquí en delante: la actuación. Pero digamos, con el colegio no ha sido tan complicado, gracias al colegio, o sea, como que puedo entregar los trabajos un poquito después, porque yo estoy en el Colegio de talentos excepcionales y ahí me dan un poquito de plazo para entregar los trabajos que no hice mientras grababa.

La película es protagonizada por Alejandro Aguilar y Kamilo Rojas. Foto: 70 Milímetros Films

Ahora sí, hablemos de Ermitaño, ¿cómo fue presentarse al casting?

Bueno, al principio fue un casting virtual con Arturo (el director de la película) y pues yo lo hice y me lo gané y fue superemocionante porque Arturo decía que yo actuaba bien. Samuel era un niño como curioso y pícaro, a veces travieso, y que le gusta mucho estudiar todo.

¿Qué tanto hay de Samuel en usted y de usted en Samuel?

Lo travieso y lo de estudiar todo, a mí me encanta investigar de todo. También como lo pícaro. Tenemos algunas cosas en común. Hay una escena en la que yo le decía una cosa a mi mamá y ella como que “Ay sí, hágase”...

Cuénteme una travesura que que haya hecho una película.

Pues mi mamá (en la película) me ayudaba en eso, porque me decía, de ahora en adelante tenemos que botarle los panes a Amanda (otro personaje de la película) y yo iba y le botaba los panes. Era muy chistoso.

Al comienzo de la película, la relación entre Samuel y Horacio es rara, Horacio se esconde de Samuel, que le habla sin verlo ¿cómo fueron esas primeras escenas?

Como (Samuel) siempre venía del colegio de estudiar, entonces le contaba todas esas historias y todo lo que pasaba fuera del mundo. Y Horacio con miedo de poder salir, pero digamos que después de que él salió de la casa tuvimos una buena relación y fuimos muy buenos amigos. Hasta le enseñé a montar cicla.

Además de hacer que Horacio salga de la casa, ¿qué es lo que le aporta Samuel a Horacio en su vida?

Yo creo la libertad, porque después de abrirse a Samuel, Horacio como que tuvo mayor libertad. Tuvimos una muy buena relación. Me gustó la relación entre ellos dos y la historia es muy bonita.

¿Podríamos decir que Horacio se vuelve como una como el papá que no tuvo que no tuvo Samuel?

Sí, pues él le preguntaba sobre el papá y pues le decía que era muy buena persona, pero después de que mi mamá comenzaron a hablar y cuando salió de la puerta, yo sentía que era era como un papá para mí. Otra de las buenas escenas es en la que jugamos en el columpio.

¿Cómo fue el proceso de grabación? Tengo entendido que el rodaje lo aplazaron, cambiaron locaciones..

Nosotros nunca habíamos usado tapabocas y eso era más feo. A parte de que estábamos en tierra caliente y casi todos los días nos llovía y los protocolos de seguridad también eran muy raros. Bañarse las manos cada cinco minutos, que el alcohol... tapabocas.

¿Cómo fue trabajar y ser dirigido por Arturo?

La relación entre los dos fue super buena y él dirige bien. Para ser la primera película,

Súper bien. Tuvimos una muy buena conexión.

Y el trabajo con Alejandro, que interpreta a Horacio, ¿cómo fue? ¿Qué aprendiste de él?

Él es muy bueno y así, por chiste, me decía, usted es muy bueno, va para la próxima. También me dio muchísimos consejos, que hiciera tal cosa y me decía “no meterle más como emoción”, o algo así. Grabar con él fue súper chévere, él es muy buen actor.

La película está a blanco y negro y después el color comienza a aparecer, ¿cómo te pareció la película la primera vez que la viste?

A mí me encantó y eso que se fuera transformando a color, me encantó. Eso fue muy chévere. Y no, ya ver eso en pantalla grande, no, super lindo.

Kamilo, ¿qué se viene ahora después del estreno Ermitaño? ¿En qué está trabajando?

Vienen unos cortos y vamos a esperar a ver qué más sale, algo grande con un buen personaje.

SEGUIR LEYENDO: