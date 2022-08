Hinchas de Deportivo Cali molestos con Marco Caicedo vandalizan fachada de la empresa de su hermano

Negocios de la familia Caicedo son vandalizados tras la salida del presidente de Deportivo Cali / (Hroy Chávez/Publimetro)

Uno de los principales patrocinadores del club Deportivo Cali fue víctima de vandalización por parte de barristas del equipo verdiblanco en la mañana de este jueves 4 de agosto.

Se trata de Colombina, cuyo presidente es César Caicedo, hermano del ahora vicepresidente de Deportivo Cali, Marco Aurelio Caicedo Jaramillo. Con marcas de grafiti e insultos escritos en las paredes de un local de distribución de la empresa, los fanáticos azucareros tomaron represalias por la muy mala campaña que ha tenido el equipo en 2022 y en particular desde la salida del entrenador venezolano Rafael Dudamel que dio pie a la sucesión en el cargo por parte de Mayer Candelo.

A pesar de que desde la dirigencia del cuadro vallecaucano se decidió hacer un cambio de presidente para nombrar a Luis Fernando Mena, los aficionados “cobraron factura” de la muy mala racha de resultados contra el hombre que estaba dirigiendo las acciones del club.

En la mañana de este jueves aparecieron vandalizadas las instalaciones de uno de los negocios de la familia de Caicedo, ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Cali, más exactamente en la calle 13 con carrera 66.

Las paredes y puertas del establecimiento comercial fueron rayadas con mensajes cargados de insultos contra el expresidente, a quien tildan de “rata” y al que le piden que se largue del equipo.

Vandalización de Colombina, principal patrocinador del club colombiano Deportivo Cali / (Hroy Chávez - Publimetro)

Aparentemente ni de vicepresidente lo quieren tener en el equipo, por cuenta de la mala racha de resultados a nivel deportivo y a nivel económico con el equipo eliminado de tres competencias, perdiendo la Superliga BetPlay contra Deportes Tolima, marchando último en el actual campeonato (Liga BetPlay II 2022) y, por si fuera poco, cargando con millonarias deudas que llevaron a hipotecar una de las tribunas del estadio de Palmaseca y que pusieron al club en jaque y al borde de la quiebra, hasta el punto de que podría ser intervenido por la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

A través de un comunicado de prensa, emitido en la tarde del miércoles 3 de agosto, el cuadro azucarero anunció que Caicedo dejaba su cargo a Luis Fernando Mena:

La Asociación Deportivo Cali informa a sus asociados, funcionarios, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general, que el Comité Ejecutivo en uso de sus facultades ha decidido llevar a cabo un acuerdo para nombrar como presidente al doctor Luis Fernando Mena y al doctor Marco Aurelio Caicedo como Vicepresidente. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo presidente e hincha de invaluable amor por la divisa verdiblanca y le auguramos los mejores resultados en la trascendental gestión a realizar

Anuncio del cambio de presidente de Deportivo Cali el miércoles 3 de agosto de 2022 / (Twitter: @AsoDeporCali)

El club vallecaucano que funciona a manera de sociedad deportiva en Santiago de Cali, Pance y Palmira atraviesa un oscuro panorama en 2022. La crisis se intensificó teniendo en cuenta que durante el actual semestre es el colero del campeonato con un solo punto en cuatro partidos disputados, gracias a un empate 2-2 contra el Deportivo Independiente Medellín (DIM) dirigido por el exportero verdiblanco, David González.

Con tres derrotas padecidas ante Deportes Tolima, Deportivo Pereira y Envigado FC, el equipo caleño espera recomponerse este sábado 6 de agosto a las 8:15 p. m. cuando enfrente en Bogotá a Millonarios FC por la fecha 6 del campeonato finalización 2022.

Deportivo Cali no gana desde el 1 de mayo cuando venció como visitante a Once Caldas en la fecha 18 del semestre anterior. En vista de que no gana un partido oficial desde hace tres meses, la presión recae en los próximos 16 encuentros que se llevarán a cabo de acá hasta final de año, particularmente en el del Nemesio Camacho El Campín en las próximas 48 horas.

