Hinchas del Deportivo Cali insultaron a los directivos del club en un restaurante en Perú

En la foto: Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali. (Colprensa - Diego Pineda)

Esta noche del 6 de julio el Deportivo Cali se jugará el todo por el todo en los octavos de final de la Conmebol Suramericana, cuando enfrente desde las 7:30 p. m. hora colombiana en el Facundo Tello Figueroa de Arequipa al Melgar de Perú, que es conducido por el argentino Néstor Lorenzo que dirigirá su último compromiso con el Domino antes de tomar las riendas de la selección Colombia.

El presente del cuadro Azucarero no es el mejor, primero perdió su oportunidad de sacar ventaja ante los peruanos la semana pasada en condición de local, y segundo, el club atraviesa por una crisis institucional tras la salida de Rafael Dudamel, que no tuvo reparos en criticar a las directivas por el fichaje del jugador Ítalo Montaño, de quien aseguró nunca pidió su contratación.

“Lo sentí como un irrespeto, como algo que no correspondía al manejo del Deportivo Cali, porque se puede tener una crisis financiera, pero yo creo que la grandeza para manejar un equipo como el Deportivo Cali, esos fueron procedimientos que no correspondían al club. Me sentí claramente irrespetado y no correspondía además con la mucha, regular o poca comunicación que veníamos teniendo por momentos”.

De alguna manera, estas declaraciones le costaron el puesto al entrenador venezolano que, a pesar del título que alcanzó con el conjunto caleño en diciembre de 2021 de la Liga BetPlay Dimayor, tuvo una discreta presentación en el primer semestre del año en el que no pudo clasificar a las finales del rentado doméstico.

Le puede interesar: “Es bueno estar de vuelta”: Luis Díaz ya se concentra con Liverpool y estos son los partidos que afrontará en la pretemporada

Además de la falta de resultados, tanto a nivel local como internacional, a la difícil situación del Deportivo Cali se le suma otro inconveniente y es el malestar que hay entre la hinchada, que está inconforme por el manejo que la junta directiva le está dando al equipo en cabeza de su presidente, Marco Caicedo, quien está en estos momentos en el ojo del huracán.

En las redes sociales se hizo viral un video en el que se puede apreciar como hinchas del Deportivo Cali que viajaron a Perú para apoyar al equipo en su duelo copero ante el Melgar de Arequipa, increparon verbalmente a varios directivos del club, entre ellos el presidente, Marco Caicedo cuando departían en un restaurante.

“Son una basura, son el cáncer. Marcos sos un hijo de puta (...) Nos tenez en la mala en la institución”

Mientras departían en un restaurante en Perú, previo al juego ante el Melgar, directivos del Cali fueron agredidos por aficionados del cuadro Azucarero. Tomado de Del Cali Soy

Por fortuna, la situación solo quedó en insultos y no pasó a mayores, aunque quedó más que claro la inconformidad de la parcial caleña con la dirigencia del onceno Azucarero, que está en la búsqueda del sucesor de Rafael Dudamel para el arranque de la liga que empezará el próximo fin de semana.

Precisamente, Marco Caicedo se refirió sobre este episodio durante una entrevista con el Supercombo del Deporte de RCN: “Algunas personas se acercaron a dónde estábamos cenando con el presidente del Melgar y nos agredieron verbalmente, hinchas que ni siquiera podían caminar bien”.

De igual manera, Caicedo manifestó que no es la primera que han sido objeto de improperios por parte de la afición: “En las redes se la pasan escribiendo que somos ratas, pero la verdad no entiendo de dónde salen esas cosas”.

SEGUIR LEYENDO: