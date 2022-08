“No estamos quebrados”: Luis Fernando Mena, nuevo presidente del Deportivo Cali, aceptó que el club está pasando un momento muy duro

El nuevo presidente del Cali habló sobre los cambios del equipo.

Deportivo Cali afronta una de las crisis más drásticas de su historia, pues desde lo futbolístico y lo económico las noticias no han sido las más alentadoras. En medio de la polémica se conoció que Luis Fernando Mena asumirá como presidente de la institución, pues Marco Caicedo cedió el cargo. La cabeza de la cúpula verdiblanca ya habló sobre sus expectativas, además de aclarar varios rumores.

Mena fue consultado por el Noticiero 90 Minutos, aquí, expresó que no es cierto que el Deportivo Cali esté quebrado, no obstante, confirmó que el equipo está pasando por una crisis que no desconocen, sin embargo, para él este es un reto y espera cumplir a cabalidad las expectativas de la hinchada, la cual durante los últimos días se ha mostrado efusiva en la exigencia de resultados.

Mena destacó:

“El Cali no está como dice todo el mundo, nosotros no estamos quebrados, estamos pasando una situación muy dura, en ningún momento se ha desconocido y no la vamos a desconocer. Acepto este reto, soy hombre de retos y estoy convencido que si todos vamos por el mismo lado, vamos a sacarlo adelante. No podemos irnos todos contra todos, porque el barco no se hundió, el barco está a la deriva y si todos trabajamos juntos vamos a empujar este bote y vamos a sacarlo adelante”.

La polémica con Teo

Luego que Teófilo Gutiérrez no fuera convocado al anterior partido en donde los ‘Azucareros’ cayeron ante Envigado, surgieron diferentes versiones sobre la posible división en la interna del equipo. Cabe resaltar que ‘Teo’ se convirtió en el referente del plantel luego de la consecución del título conseguido en 2021.

Mena resaltó que las diferencias entre técnico y jugador se habrían dado por un error de comunicación, pues el delantero intentó comunicarse con Candelo en una hora poco habitual, no obstante, no se conoce el motivo del mensaje enviado por el atacante, sin embargo, para la tranquilidad de la afición, Gutiérrez viajará a Bogotá para el próximo partido contra Millonarios.

“La realidad de eso creo que Mayer habló públicamente, es un problema de técnico y diferencias entre el técnico y el jugador, las cuales ya sé solucionaron, él va para Bogotá. Hay que poner orden, Mayer Candelo es muy exigente, desafortunadamente el jugador le envía un mensaje al director técnico muy tarde y el no lo vio”, expresó Luis Fernando Mena.

De igual forma, el nuevo presidente del equipo aclaró que lo que se busca es disminuir los gastos sobremanera, esto, para estabilizar la economía del club, pues por el momento no es viable concretar ningún tipo de gasto, esto en referencia a posibles compras de jugadores para reforzar la nómina.

Si bien, algunos esperaban que el equipo tomara un rumbo diferente con la contratación de nuevos jugadores, Mena señaló que en la nueva temporada dependerán en su mayoría de los juveniles, respecto al tema aclaró: “El próximo año jugaremos con un 70% de cantera o más, porque no haremos gastos mayores”.

De igual forma, los gastos en el equipo tuvieron una importante disminución mediante el plan de austeridad, frente al tema el directivo señaló: “Hemos reducido 450 millones de pesos mensuales de gastos, hay negociaciones que tenemos y ojalá se nos den, el Cali depende en un 90 % de la venta de jugadores y esperamos que se nos den”.

