Ana Lucía Domínguez recibió críticas por elogiar al Gobierno de Iván Duque

Críticas a Ana Lucía por elogiar a Duque

Reconocida por novelas como Pasión de Gavilanes y su último gran éxito en el mundo actoral con el protagónico de ‘Palpito’, una serie de Netflix con temáticas alusivas a la moral y la ciencia.

Esta vez Ana Lucía no ha ganado la atención del público sólo por su belleza y desempeño en su trabajo. En días pasados fue invitada al Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología en la ciudad de Medellín, por lo que luego del evento decidió publicar una imagen junto al presidente de Colombia Iván Duque Márquez.

“Gracias por la invitación a participar en GFACCT para dar testimonio de cómo los incentivos adoptados por el gobierno de Iván Duque para estimular las industrias creativas han hecho posible que Colombia sea un lugar más atractivo para las productoras internacionales”, escribió en la descripción de la imagen de Instagram, la actriz Ana Lucía Domínguez.

Enfatizó en que gracias a iniciativas como la del Gobierno de Duque se contribuyó para que la productora en la que trabaja sea acogida en Colombia con el fin de crear nuevos proyectos actorales.

Del mismo modo, hizo referencia a la importancia que tienen las industrias creativas en el país y que se han fortalecido gracias al trabajo de foros como el GFACCT.

“Pálpito ha sido un ejemplo de eso y gracias a esos estímulos Netflix y otras plataformas están produciendo en nuestro país. Esto fortalece a todos los que hacemos parte del medio en Colombia; actores, directores, escritores y técnicos; cuyo trabajo es reconocido en el mundo. @ivanduquemarquez”, concluyó la actriz .

Aunque algunos de los usuarios llenaron con emojis de aplausos la caja de comentarios de la red social en la que Ana Lucía realizó la publicación y hasta deseaban que Duque fuera presidente en sus países, muchos otros estuvieron en desacuerdo con que ella enalteciera el gobierno del presidente, que está a punto de culminar su mandato en Colombia.

‘’@ivanduquemarquez el mejor presidente ... Ojalá lo hubiéramos tenido de presidente en Venezuela’' comentó una de las internautas en Instagram

‘’Como se nota que no conocen el día a día de este país’' ; ‘’Felicitaciones por tu trabajo pero creo que este gobierno que paso solo favoreció a los de su clase y dejo al pais sin recursos económicos ... solo los que vivimos aquí vemos la realidad’' ; ‘’no mija se salo’' ; ‘‘Politiquería barata, cuando uno no vive en colombiano puede vivir engañado toda la vida’', es la recopilación de algunos de los muchos usuarios que establecieron su inconformidad a través del post de la figura pública.

También le puede interesar: Pasión de Gavilanes: Juan Alfonso Baptista, Michel Brown y Ana Lucía Domínguez quedaron encantados con Machu Picchu

Cabe anotar que el esposo de Domínguez, Jorge Cárdenas, ha sido fichado con comentarios negativos por su apoyo a Duque y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No sería de extrañar que los usuarios decidan generar un nuevo ‘boicot’ digital.

Algunos ejemplos, en el 2020, del apoyo de Cárdenas hacia los representantes del Centro Democrático:

-’'Todos los días sacan calumnias y mentiras contra @AlvaroUribeVel .El siempre ha dado la cara y ha respondido por sus actos, a diferencia de quienes lo difaman. Por eso #YoLeCreoAUribe’' ; ‘’Yo pagué tiquetes desde #Mexico para ir a votar por @IvanDuque porque estoy convencido de que era la mejor opción para el país. Nadie me ha pagado nada ni por mi voto ni por mi opinión así que señor @petrogustavousted no es el presidente y, mientras de mi dependa, no lo será.’’ comentó el actor.

SEGUIR LEYENDO: