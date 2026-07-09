Colombia

La pobreza energética en Colombia cayó y cerca de 1,5 millones de personas mejoraron sus condiciones

El más reciente informe del Ministerio de Minas muestra avances en la cobertura de los servicios energéticos, una reducción en las tarifas de electricidad y mejoras en la mayoría de los municipios del país durante el último año

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Más de 490.000 hogares mejoraron sus condiciones de acceso a servicios energéticos entre 2023 y 2025, según el Ministerio de Minas-crédito (CENACE)
Más de 490.000 hogares mejoraron sus condiciones de acceso a servicios energéticos entre 2023 y 2025, según el Ministerio de Minas-crédito (CENACE)

El acceso a la energía continúa mostrando avances en buena parte del país. El más reciente balance del Ministerio de Minas y Energía indica que cerca de 1,5 millones de colombianos dejaron atrás la condición de pobreza energética entre 2023 y 2025, un resultado que, según la entidad, refleja el impacto de las estrategias implementadas para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.

El reporte, basado en el Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) 2026, evidencia una reducción en el número de hogares que enfrentan dificultades para acceder a servicios energéticos adecuados. En total, más de 490.000 hogares mejoraron sus condiciones durante ese periodo, una cifra que el Gobierno considera clave para reducir las brechas sociales entre las distintas regiones del país.

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Cortes de luz Colombia - Santander (Jovani Pérez/Infobae)
El Informe de Pobreza Energética Multidimensional evidenció avances en el 95,7 % de los municipios del país-crédito (Jovani Pérez/Infobae)

Los resultados muestran que el indicador nacional pasó del 22,3% en 2024 al 20,6% en 2025. Esto representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales en apenas un año y consolida una tendencia positiva en el acceso a la energía para miles de familias. La mejora no se concentró en unas pocas zonas del territorio. De acuerdo con el Ministerio, el 95,7% de los municipios registró avances en sus niveles de pobreza energética, lo que refleja un comportamiento favorable en la mayor parte del país.

Las regiones Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífico fueron las que presentaron los mayores progresos durante el último año. En estos territorios, históricamente afectados por dificultades de acceso a los servicios públicos, las políticas de ampliación de cobertura tuvieron un impacto más visible.

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El informe también destaca que los territorios étnicos completan tres años consecutivos registrando mejoras en este indicador. Para el Gobierno, este comportamiento demuestra que las estrategias implementadas comenzaron a cerrar brechas que durante décadas limitaron el acceso a servicios energéticos de calidad. A la par de la expansión de la cobertura, el Ministerio reportó una reducción en las tarifas de energía. En la región Caribe, los usuarios registraron una disminución superior al 28%, mientras que el promedio nacional alcanzó una reducción cercana al 16%.

Air-e es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en la costa caribe colombiana - crédito Air-e
Las regiones Caribe, Amazonía-Orinoquía y Pacífico registraron algunas de las mayores reducciones en los niveles de pobreza energética- crédito Air-e

Este alivio en los costos representa un beneficio directo para miles de hogares, especialmente para aquellos con menores ingresos, cuyo presupuesto destina una mayor proporción al pago de los servicios públicos. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que estos resultados muestran que la transición energética puede convertirse en una herramienta para reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población.

Según el funcionario, las políticas impulsadas durante los últimos años no solo buscan ampliar la infraestructura energética, sino facilitar el acceso a servicios esenciales para comunidades que históricamente habían permanecido rezagadas. Dentro de las estrategias mencionadas se encuentran las Comunidades Energéticas, un programa orientado a fortalecer el acceso a la energía mediante soluciones adaptadas a las necesidades de los distintos territorios y con participación de las comunidades.

El Ministerio también destacó los avances del programa Colombia Solar, que contempla inversiones proyectadas por $8,3 billones hasta 2030. La iniciativa busca ampliar la generación de energía mediante fuentes renovables y fortalecer la seguridad energética del país en los próximos años. Otro de los proyectos priorizados es la expansión del servicio de gas natural. De acuerdo con el balance oficial, las inversiones previstas permitirán conectar a más de 413.000 nuevos usuarios residenciales, ampliando el acceso a este servicio en diferentes regiones del país.

El Gobierno atribuye estos resultados a programas como Comunidades Energéticas, Colombia Solar y la expansión del servicio de gas natural-crédito REUTERS/Nelson Bocanegra
El Gobierno atribuye estos resultados a programas como Comunidades Energéticas, Colombia Solar y la expansión del servicio de gas natural-crédito REUTERS/Nelson Bocanegra

Para la cartera de Minas, estas acciones forman parte de una estrategia orientada a garantizar un acceso más equitativo a la energía y reducir las diferencias entre las zonas urbanas y rurales. El objetivo, sostiene la entidad, es que un mayor número de hogares pueda contar con servicios confiables y a costos más accesibles.

El Ministerio considera que mantener las inversiones en infraestructura, fortalecer los programas de cobertura y ampliar el acceso a nuevas fuentes de energía será determinante para consolidar esta tendencia y seguir mejorando la calidad de vida de millones de colombianos.

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