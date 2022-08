Se acerca el décimo ciclo de la devolución del pago del IVA

Así será la devolución del IVA para este décimo ciclo.

A partir del próximo viernes, 5 de agosto, y hasta día 19 de este mismo mes, arranca el décimo ciclo del programa de devolución del IVA. El monto correspondiente a este bimestre es de $ 80 mil . El beneficio busca cubrir a unos 2 millones de hogares, por lo que el gobierno nacional ha destinado más de 160 mil millones de pesos para cubrir dicha iniciativa.

La devolución del IVA es un programa disponible a nivel nacional, de hecho, desde el Departamento de Prosperidad Social, DPS, señalan que en el departamento de Bolívar es donde hay más hogares que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio, en total son 172.313 hogares, seguido por Antioquia con 167.455, Córdoba con 166.603, Nariño tiene 131.591 y el Cauca 106.072.

El director de transferencias monetarias de Prosperidad Social, Nicolás Salazar, invita a los beneficiarios a que consulten si están dentro de los listados:

“Les contamos a los beneficiarios de devolución del IVA qué desde este viernes 5 de agosto, y hasta el 19 de este mes, estará disponible el pago de 80 mil pesos para dos millones de hogares beneficiarios del programa. Este pago corresponde al décimo ciclo del programa, y para esto, el gobierno del presidente Duque ha dispuesto más de $ 160 mil millones para garantizar los recursos. Entonces, invitamos a los beneficiarios del programa a verificar si hacen parte del grupo a retirar este incentivo. Estos pagos estarán disponibles a través de la red Supergiros y sus aliados en todo el territorio del país”.

Sí aún no conoce el programa, fue una medida de apoyo económico para las familias más pobres, devolviéndoles, en promedio, el dinero gastado en el pago del Impuesto al Valor Añadido, IVA, durante el ciclo en cuestión. El programa empezó repartiendo 76 mil pesos, pero, para este pago, se entregarán 80 mil pesos.

Teniendo esto en cuenta, si considera que usted puede ser beneficiario deberá consultar si su hogar está registrado en la página de Devolución del IVA, allí tendrá que ingresar el número de documento y el sistema mostrará si está dentro de la lista de quienes recibirán este dinero.

Para esto, previamente deberá estar inscrito en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, SISBEN, dependiendo el puntaje, el Estado determinará si su hogar puede ser beneficiario del programa.

Estos trámites son totalmente gratuitos y no requiere intermediarios, por eso desde el Departamento de Prosperidad Social les piden a las personas que eviten caer en engaños, pues esta es la única entidad oficial para esto; además señalan que no se deben entregar los datos personales a personas o sitios que no sean de ellos, logrando así evitar caer en algún tipo de estafa.

Si usted ya es beneficiado y por alguna razón no cobró el anterior pago, podrá reclamar ambos de manera acumulada para esta entrega, esto no es causal para perder el subsidio, aclaró el Departamento de Prosperidad Social.

Aunque este pago se realizará como normalmente se hacía, según el nuevo gobierno, varios de estos programas desaparecerán, unos por determinación de la nueva administración y otros porque según los equipos de empalme, los programas se quedaron sin recursos, por lo que no es posible seguir con estos aportes debido a su desfinanciación.

