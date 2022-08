Millonarios líder y el Cali se hunde en la tabla: así se vivió la fecha 5 del Fútbol Colombiano

Se jugó la quinta fecha del Fútbol Profesional Colombianos y algunos partidos destacaron más que otros, pues además de sorpresas se registraron hechos curiosos que llamaron la atención de los espectadores. La jornada dejó un líder parcial hasta el momento, pues una victoria fue suficiente para que Millonarios se hiciera con la punta del torneo, mientras que un desconocido Deportivo Cali navega en lo profundo de la tabla.

La jornada se abrió el sábado en Tuluá con el juego entre Cortuluá y Deportivo Independiente Medellín, el local buscaba hacer respetar su casa con una sigilosa nómina y en los papeles, el rojo paisa era el ganador, sin embargo, el ‘Equipo Corazón’ hizo lo propio y consiguió un 1 a 0 final, el otro partido del día fue Jaguares frente a Alianza Petrolera, que dejó un resultado final de 2 a 1 a favor del local.

También puede leer: ‌Embajada de China en Colombia reveló su posición sobre la visita de Nancy Pelosi a Taiwán

‘Blanco’ como protagonista

Once Caldas aprovechó el clásico del Eje Cafetero para resaltar su particular mascota, ‘Blanco’ un particular oso albo que destaca con un sombrero y los tradicionales colores del equipo manizaleño. En el partido que se jugó contra el Pereira, el ‘Blanco Blanco’ aprovechó y ubicó su mascota en la entrada del equipo visitante, ‘Blanco’ sostenía el trofeo de la recordada Copa Libertadores, título que consiguió el Caldas en 2004.

El partido entre ‘Matecañas’ y ‘Albos’ quedó 2 a 1 a favor del local, mientras que ‘Blanco’ caldeó la previa a las afueras del estadio, hecho que aparentemente favoreció al conjunto de Manizales.

'Blanco' la mascota del Once Caldas con la Copa Libertadores frente al Pereira en el clásico del Eje. Vía Twitter

Por otro lado, Millonarios derrotó al Unión Magdalena por la mínima, acabando con el liderato del ‘Ciclón Bananero’ y consiguiendo el liderato del partido, sin embargo, ambos conservan la misma cantidad de puntos. Junior no pudo contra Águilas Doradas y tuvo que recurrir a Carlos Bacca para rescatar un empate, de igual forma, América sacó un punto en su visita a Santa Fe en Bogotá y el Cali sigue hundiéndose en el fondo de la tabla.

Tabla de posiciones

1 Millonarios - 5 puntos

2 Magdalena - 5 puntos

3 Once Caldas - 5 puntos

4 Junior - 5 puntos

5 Pasto - 5 puntos

6 A. Petrolera - 5 puntos

7 Jaguares - 4 puntos

8 Pereira - 4 puntos

9 Medellín - 5 puntos

10 Santa Fe - 5 puntos

11 La Equidad - 5 puntos

12 Águilas Doradas - 4 puntos

13 Tolima - 5 puntos

14 Nacional - 5 puntos

15 Cortuluá - 5 puntos

16 Envigado - 5 puntos

17 Bucaramanga - 3 puntos

18 Patriotas - 5 puntos

19 América - 3 puntos

20 Cali - 4 puntos

También puede leer: Nuevo agarrón en el Pacto Histórico: Agmeth Escaf es el nuevo “Manguito” aseguró la representante Mafe Carrascal

Próxima fecha - Jornada 6

Viernes 5 de agosto

Deportivo Independiente Medellín vs La Equidad - 5:45 p. m.

Patriotas vs Cortuluá - 7:50 p. m.

Sábado 6 de agosto

Envigado Fútbol Club vs Unión Magdalena - 2:00 p. m.

Deportes Tolima vs Jaguares - 4:05 p. m.

Alianza Petrolera vs Atlético Nacional - 6:10 p. m.

Millonarios vs Deportivo Cali - 8:15 p. m.

Domingo 7 de agosto

Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga - 2:00 p. m.

Atlético Junior vs Once Caldas - 6:10 p. m.

Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe - 8:15 p. m.

Martes 9 de agosto

América de Cali vs Águilas Doradas - 7:30 p. m.

SEGUIR LEYENDO: