Iván Duque asegura que sacar a la Policía del Ministerio de Defensa “va a generar traumatismos”

Luego de que el designado ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que la Policía Nacional saldrá del Ministerio de Defensa, y desatara una durísima controversia en el país, el saliente presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó y dejó duros cuestionamientos al respecto.

Así lo señaló el primer mandatario durante la mañana de este miércoles 3 de agosto en una entrevista con la emisora RCN Radio, donde se mostró renuente a esa propuesta, que precisamente es una promesa de quien será su sucesor en el Gobierno, Gustavo Petro.

Para Duque, sacar a la Policía del MinDefensa y pasarla a otra cartera creará lo que llamó “traumatismos” y traería, a su juicio, consecuencias negativas para la institución que actualmente dirige el general Jorge Luis Vargas, general de una de las instituciones más antiguas del país.

“Sacar -a la Policía- del MinDefensa va a generar traumatismos y va a empezar una competencia cruzada de misterios que va a salir mal. Además, esto puede tener un impacto en la moral de la Policía. Frente a este cambio que debilitaría administrativamente a la policía se pueden estar disparando las solicitudes de retiro”, cuestionó Iván Duque.

Además, durante esa entrevista, el primer mandatario no se ahorró los cuestionamientos y dijo que hacer esa maniobra ejecutiva “sería un error” y debería contar con el aval de las directivas de la Policía y no implementarse como una “imposición de arriba hacia abajo”, refiriéndose directamente al entrante Gobierno nacional.

Por otro lado, el saliente jefe de Estado dio un balance de los asesinatos de uniformados durante el cumplimiento de su deber y se defendió de quienes lo acusan de no solo dejar que maten a líderes sociales y civiles, sino también a los integrantes de la Fuerza Pública: “El año pasado tuvimos más de 80 miembros de la Policía que murieron en cumplimiento del deber y nadie dijo nada. Ahora me da la impresión que quieren volver esto una oportunidad política”, señaló Duque, no sin antes asegurar que, supuestamente, en épocas anteriores sus críticos “mantenían absoluto silencio”.

Estas declaraciones van en contravía de lo que el nuevo jefe del Ministerio de Defensa, y que sucederá a Diego Molano como ministro, señaló días atrás a la revista Cambio. Allí, Iván Velásquez dio detalles de cómo serán las transformaciones que se deriven durante el nuevo gobierno para esa institución.

“La institución se adscribirá al futuro Ministerio de la de Paz, Convivencia y Seguridad. Y no hay que inquietarse por eso. Por el contrario, se va a ganar en civilidad, se va a ganar en el respeto por el Estado de derecho”, señaló Velásquez a Cambio.

Según expresó, esa modificación no significará cambios en los beneficios que tienen los miembros de la Policía como parte de la fuerza pública, sino fundamentalmente a la razón principal de su accionar que tras la aprobación del proyecto estará adscrita a la garantía de derechos y libertades ciudadanas.

La propuesta se había anunciado desde campaña. El presidente Petro, en su programa, señaló que se buscará construir una “Policía civil para la vida y la seguridad humana”, que redefina sus funciones y prioridades para garantizar la convivencia y seguridad humanas sin funciones exclusivas de las fuerzas militares, como tampoco servicios de escoltas.

Según dijo el mandatario electo en una entrevista con la W Radio, aunque en principio se contempló el paso al Ministerio del Interior, la nueva propuesta que plantean es que se incluya en el Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia que buscarán crear durante el gobierno. Esto significa una nueva cartera con funciones diferenciadas para dirigir la Policía, entre otras políticas, así como un tiempo de transición que depende del debate y aprobación en el Congreso, así como su posterior reglamentación.

