Hernán Darío Herrera habló tras la primera victoria de Nacional en el campeonato: “Volvimos a recuperar ese juego exquisito”

Atlético Nacional consolidó su primer triunfo en la Liga BetPlay II-2022, pues en los cuatro partidos que disputó no pudo quedarse con los tres puntos, es por esta razón que la victoria ante el Deportivo Pasto tiene tanta importancia sobre el club y sobre el entrenador Hernán Darío Herrera, quien había sido blanco de críticas y de cuestionamientos por una parte de la hinchada ‘Verdolaga’. El actual campeón del FPC se ubica en la casilla 13 de la clasificación del todos contra todos.

El duelo ante el Deportivo Pasto ante el Atanasio tuvo un enorme significado para el equipo que se mostraba frustrado por los resultados obtenidos en las últimas semanas. Dorlan Pabón abrió el marcador al minuto 25 tras recibir un rebote y con un remate de borde externo venció al guardameta Víctor Cabezas, que pese al esfuerzo que realizó para alcanzar la pelota, esta terminó metiéndose al fondo de la red. El segundo de la noche llegó tras un pase de Pabón a Jefferson Duque que remató con colocación y amplió la diferencia; la jugada fue revisada por el VAR por posible fuera de juego, pero finalmente se decretó la anotación.

En la segunda parte del partido el Deportivo Pasto logró acortar las diferencias y se ilusionó tras el tanto de Jeison Medina que de cabeza venció al guardameta Mier. Sin embargo, esta alegría no duró mucho, pues Emanuel Olivera anotó el tercero para el cuadro ‘verdolaga’ con un remate al palo derecho del arco defendido por Cabezas. Ahora Atlético Nacional se prepara para visitar a Alianza Petrolera en la siguiente fecha de la Liga BetPlay.

“El equipo mostró cosas que a la hinchada de Nacional le gusta”

Finalmente se rompió lo que parecía un maleficio para el actual campeón del rentado local, pues Atlético Nacional no ganaba desde el pasado 22 de junio cuando se impuso en la primera final ante el Deportes Tolima. Desde aquel momento el equipo cayó ante Junior y Millonarios y empató con Cortuluá y Tolima. Incluso en la Copa BetPlay cayó por 3-0 ante el equipo tiburón de Barranquilla.

En rueda de prensa el entrenador se mostró feliz por haber conseguido el triunfo que tanto necesitaban y destacó varios aspectos tácticos de sus dirigidos. Herrera aseguró que, “el equipo mostró cosas muy buenas, cosas que no había perdido después del título, volvimos a recuperar ese juego exquisito, de toque, de manejo, de no regalar el balón. En el primer tiempo tuvimos cinco opciones de gol claras, hay que valorar el trabajar del grupo, no es fácil salir de dónde estamos ahora, hay que seguir trabajando mejorando cosas, sobre todo en el segundo tiempo donde Pasto nos quiso meter atrás; el equipo aguantó, terminó ganando bien, tranquilo con lo que hizo el equipo”

Además afirmó que otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que, “recuperamos la posesión del balón, armar el bloque rápido y sobre todo jugar. El equipo se mostró tranquilo pese a que la cancha estaba pesada. Me impresionó el rendimiento de Dorlan (Pabón), Román (Andrés) y Jhon Duque, casi todos jugaron bien”

El entrenador de Atlético Nacional resaltó que el equipo “mostró cosas que nos gustan” y aseguró que este tipo de partidos le gustan a la hinchada de Nacional, afirmó, “hemos tenido muchos partidos como el que se jugó hoy, hay que seguir mejorando”.

Por último señaló que uno de los aspectos a mejorar y tener en cuenta en un futuro es, “la pelota quieta hay cosas por mejorar, nos ganaron mucho por ahí, esta semana hay que trabajar en eso y mejorar. Ellos tenían buenos jugadores, la misión era ganar por la situación en la que estábamos”.

