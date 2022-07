Arelys Henao reveló cuál fue el mejor consejo que le dio Darío Gómez

Arelys Henao. Tomada de Instagram @arelyshenao

El pasado 26 de julio en las horas de la noche, la Clínica Las Américas ubicada en Medellín, dio a conocer que tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, Darío Gómez, más conocido por sus seguidores como el Rey del Despecho, falleció casi de forma inmediata. La muerte toma por sorpresa a los aficionados de la música popular y a las personas más allegadas, puesto que el nacido en San Jerónimo (Antioquia) gozaba de buena salud y estaba activo en las redes sociales hasta hace apenas unos días.

Una de esas fue Arelys Henao, quien compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un carrete de fotografías de los múltiples encuentros que tuvo con Darío Gómez, con quien también llegó a grabar la canción La reina y el rey para 2015. “Tantos momentos que hoy pasan por mi mente que parece increíble su partida @elreydeldespecho gracias por tanto mi maestro”, fue el mensaje con el que la cantante acompañó las postales junto al paisa.

Ahora tras unos días de la muerte de uno de los exponentes más importantes de la música popular en Colombia, Henao contó a Semana que desde muy joven siempre admiró al Rey del Despecho y que cuando se volvieron amigos, este le dio uno de los mejores consejos que le han podido dar hasta ahora.

“Lo mejor que hizo por mí fue decirme que pagara mi pensión. ‘Mija, prométame que va a pagar pensión’, me dijo. La música es una carrera incierta, no se confíe”, narró la artista que aún se encuentra conmovida con la partida de su amigo.

Además, contó que no solo lo admira por la música que hacía e inspiró su carrera artística, sino por la calidad de ser humano que era, por ejemplo, resaltó la prudencia que tenía el artista al referirse a otras personas.

“Siempre me llamó la atención que él fuera de los que no hacía un mal comentario de nadie. La prudencia fue su mayor virtud, nunca lo escuché hablando mal de un colega”, dijo la artista paisa.

Otro artista del mismo género que salió a lamentar la perdida del artista de 71 años fue Pipe Bueno, que en un video que público en redes no aguantó el llanto y anotó: “Don Darío Gómez para la canción Guaro Remix siempre me atendió con el cariño que me brindó, respeto y forma tan bonita que siempre hablaba de mí y estuvo súper a disposición. Doña Olga se encargó mucho de que esto sucediera”.

En el clip expresó la felicidad que le produjo haber grabado Guaro Remix, el estreno de 2021 en el que además participó junto a otros exponentes como Luis Alberto Posada, el Charrito Negro, entre otros, indicando que la partida de Darío Gómez le pegó bastante duro.

“Se tomó sus buenos tragos como siempre para grabar y hoy día tengo el privilegio de haber grabado esta canción… Tal vez porque nunca, ni siquiera contemplé que esto podía llegar a suceder, se nos va una leyenda, nuestro rey del despecho, nos quedaron faltando muchos años de tu música y unas cuantas borracheras juntos”.

Otro de los mensajes que envió en el clip el intérprete de Te hubieras ido antes fue de agradecimiento por el camino que recorrió Darío Gómez a lo largo de su carrera “a punta de machete musical, abriendo espacio para un género que antes era visto de otra manera” y aseguró que “el legado está súper claro”.

Para concluir la despedida a un grande de la música popular, Pipe Bueno cerró su mensaje con un sencillo pero contundente: “que en paz descanse EL REY DEL DESPECHO”.





