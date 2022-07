Roy Barreras reveló que uno de sus hijos practica el poliamor: “Todo es por encima de la mesa, o mejor, por encima de la cama”

President of the Colombian congress Roy Barreras gestures as the congress opens its new session ahead of the inauguration of leftist President-elect Gustavo Petro, in Bogota, Colombia July 20, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

El nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, habló en exclusiva con la revista Bocas acerca de sus cinco hijos, su carrera política, del presidente electo Gustavo Petro, y su carrera política.

En primera instancia, Barreras explicó que tiene una familia numerosa, en total son cinco hijos los que tiene el senador y se describió como “un hombre riquísimo, porque tengo unos hijos bendecidos”.

“Mi hija es la mejor neuroinmunóloga en Johns Hopkins. Tengo un hijo que es economista, con máster, doctorado en matemáticas, campeón latinoamericano y medalla mundial de bronce en matemáticas. Mi hijo mayor hizo maestría en planes de acción urbana, pero además es músico y tiene una maestría en composición de música clásica”, relató Roy para la revista.

Además, el nuevo presidente del Senado añadió que, “Lorenzo que tiene 19 años, recibió hace poco un premio por su primer álbum, al lado de su banda musical, y hace dos años le dieron un premio del Concurso Nacional de Novela Juvenil de Planeta y publicó su primera obra. A mi hijo chiquito, de 14, María Paz Gaviria le dio un premio especial por ser el mejor expositor de fotografía”, indicó a la revista.

Del hijo que habló a más detalle, se trata de aquel que practica el poliamor, “es economista, con máster, doctorado en matemáticas, campeón latinoamericano y medalla mundial de bronce en matemáticas”, afirmó. Roy Barreras mencionó que su hijo es “vegano, animalista, ambientalista y poliamoroso”.

“Ellos no tienen pareja, sino nido. Nunca son infieles ni mienten a nadie; todo es por encima de la mesa o, mejor, por encima de la cama”, agregó.

El director del programa 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio, Gustavo Gómez Córdoba, le preguntó si algo de la filosofía del poliamor lo aplica en política, a lo cual Roy respondió de una anécdota con miembros del partido Liberal: “Les contaba eso a los liberales con que estuve reunido hace poco y una senadora liberal, cuyo nombre me reservo para no sonrojarla, dijo: “¡Entonces no vamos a hacer aquí una coalición, sino un poliamor político, porque como es la política del amor, estamos haciendo nido! ¿Cuántos vamos en ese nido?”. Hubo carcajadas y en ese nido terminaron entrando los verdes, los conservadores, los liberales. Estamos en la política del amor. ¡Somos poliamorosos!”, mencionó Roy.

De acuerdo a la organización colombiana, Sentiido, que produce y aporta conocimiento y capacita sobre género y diversidad sexual, asegura que el poliamor “es la filosofía y práctica de amar a varias personas a la vez de manera consensuada, honesta, responsable y no posesiva, entendiendo el amor no solamente como el sentimiento que se siente por la pareja, sino incluyendo el que se experimenta por la familia, los amigos, algunos compañeros de trabajo y los animales, entre otros. Es crear vínculos y redes de afecto, de cuidado y de bienestar entre varias personas”.

De igual manera añade que, esta práctica “aborda la no exclusividad afectiva ni sexual en las relaciones de pareja, pero esto no significa que se centre en tener que acostarse con mucha gente. De hecho, alguien puede identificarse con el poliamor y no tener pareja o tener solamente una”.

SEGUIR LEYENDO: