Iván Mejía pidió la renuncia del presidente de Dimayor, “el lavaperros de Serpa”

Iván Mejía pide la renuncia del presidente de Dimayor y lo califica como "el Lavaperros de Serpa".

Son días de tensión al interior de la Dimayor, las recientes quejas de Alianza Petrolera y Patriotas en contra de Fernando Jaramillo por la autorización a América de Cali para ejercer de local ante Cortuluá en el estadio Doce de Octubre de Tuluá, habitual casa del equipo ‘Corazón del Valle’. Esta situación, que según los clubes influía en la lucha en la tabla del descenso y la mala planificación del calendario, obligando a los recientes finalistas Atlético Nacional y Deportes Tolima no dar vacaciones a sus jugadores, han generado una crisis al interior de la institución.

Según lo mencionó el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet en Blu Radio, dos dirigentes de un par de clubes le habrían comentado que estarían realizando un proceso de votación para sacar a Jaramillo de su cargo, pero que todavía no han alcanzado la mayoría necesaria para completar el acto:

“He tenido la oportunidad de hablar con dos dirigentes, porque la pregunta concreta que les hice tuvo que ver con que si ya habían acumulado firmas suficientes para revocar el mandato en la asamblea, de Fernando Jaramillo. Uno me dijo que no habían llegado a 19, me dijo que iban 12 y otro me dijo que iban 15.... No hay en el momento que por asamblea se determine el relevo en la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano el suficiente número de votos que permitan la revocatoria del presidente de la Dimayor”.

A las críticas por la gestión de Fernando Jaramillo se unió uno de los periodistas más ácido de Colombia, Iván Mejía. En los últimos tiempos, el ex panelista del Pulso de Fútbol arremetió contra el dirigente por lo acontecido con la sanción de Millonarios previo al partido ante Atlético Nacional por el mal comportamiento de los hinchas presentes en la tribuna occidental del estadio Nemesio Camacho El Campín.

A través de su cuenta de Twitter, Mejía se dirigió a Jaramillo y lo tildó de ignorante y servil. “El “coctelero” Jaramillo fue dictatorial contra el Independiente Medellín en el partido contra Jaguares. Blandito y complaciente con Junior y Millonarios. No es equitativo, tiene raseros diferentes y se le nota su afán por quedar bien con Serpa. Es ignorante y servil.

Iván Mejía

Ahora en medio de la coyuntura actual, en donde el Gerente General de la Dimayor, Vladimir Cantor, fue despedido de su cargo, el periodista aprovechó para volver a atacar a Jaramillo, a quien lo calificó como el “lavaperros de Serpa” a través de una publicación en Twitter, “ Echan al gerente de la Dimayor por incompetente. Y para cuando la salida de Jaramillo ,señorito coctelero, lava perros de Serpa ?”.

Iván Mejía se refiere a Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios y representante del fondo de inversión dueño del equipo bogotano, Amber Capital. Los equipos que estarían decididos a dar el ‘timonazo’ en la Dimayor para sacar a Fernando Jaramillo serían Patriotas Boyacá, Cúcuta Deportivo, Club Deportivo La Equidad, Atlético Huila, Independiente Santa Fe, Jaguares FC y Club Llaneros . Los candidatos a sustituirlo, según el periodista Gustavo López, son Juan David Pérez, ex presidente de Atlético Nacional y Carlos Mario Zuluaga, presidente de los ‘aseguradores’.

Iván Mejía se pronunció luego de la eliminación de los equipos colombianos de los torneos Conmebol culpando a los dirigentes. Los últimos en salir fueron Deportivo Cali en octavos de final de la Copa Sudamericana y Deportes Tolima en la misma fase de la Copa Libertadores. En un trino mencionó al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, como también a Fernando Jaramillo, quien es la cabeza División Mayor de Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y a Álvaro González, quien dirige los hilos de la Difútbol desde hace varios años.

“Sigan defendiendo a JESSURUM, González, Jaramillo. Sigan diciendo que el fútbol colombiano tiene nivel. Es el peor momento de los últimos 20 años. ¡Una vergüenza!!”.

