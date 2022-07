Sancionado el Deporitvo Pasto por culpa de un perro que invadió el terreno de juego

Pasto es sancionado por la invasión de un perro en la cancha. Foto: Transmisión Win

Deportivo Pasto jugó la fecha 4 contra Unión Magdalena en el estadio La Libertad de la capital nariñense, sin embargo, a demás de la derrota como local, el equipo ‘Volcánico’ recibió una fuerte noticia desde la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), pues la organización decidió sancionarlos pues un particular momento que se vivió durante el encuentro.

El partido avanzaba sobre los 85 minutos y el resultado marcaba 1 a 2 a favor del ‘Ciclón Bananero’, cuando de repente los jugadores se detuvieron en medio de risas y jocosidad al ver correr un perro por la mitad del campo. El juez tuvo que detener el partido, pues el canino no paraba e impedía que la pelota circulara con normalidad.

Este hecho tiene antecedente no solo en Colombia, sino, en el fútbol mundial, pues tanto perros como otros animales han hecho de las suyas e incluso logran protagonizar más que los mismos deportistas. Para muchos aficionados, este curioso y tierno hecho hace parte del folclore del país, sin embargo, la Dimayor tomó una medida poco pensada.

Pasto fue sancionado por la invasión de un perro en la cancha.

La sanción

La Dimayor decidió imponerle una multa de cinco millones de pesos al onceno pastuso, señalando que el equipo incurrió en una infracción; en este caso, el partido se interrumpió por un lapso de cinco minutos, razón que retrasó el desarrollo del juego.

La entidad señaló:

“Artículo 5°: Asociación Deportivo Pasto (“Pasto”), sancionado con cinco millones de pesos ($5.000.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 4ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Unión Magdalena S.A. El Comité conoció de los hechos constitutivos de una presunta infracción disciplinaria a través del informe del Árbitro del Partido”.

En este caso, el argumento surge desde el reclamo del arbitro, quien argumentó: “Cuando transcurría el minuto 85′ del partido ingresó un perro al terreno de juego. El juego fue detenido por un tiempo de 5 minutos mientras se atrapaba al perro para sacarlo del terreno de juego”.

El comité que tomó la decisión final, afirmó que este tipo de situaciones no tenían presentación y no eran bien vistas, asegurando que afectaban la seriedad de la competencia. Además, todo surge por el presunto conocimiento del equipo sobre la situación, pues el perro ingresó por una zona “vulnerable” del estadio y el plantel está en la obligación de prever este tipo de hechos que afectan la logística.

“Finalmente, este Comité reitera su pronunciamiento contenido en el artículo 6º de la Resolución No. 040 de 2019, en donde al analizar una circunstancia similar a la que es objeto de la presente sanción, y en la cual se indicó que este tipo de episodios no son de buen recibo al no ser presentables ni aceptables, ya que afectan la imagen y seriedad de las competencias oficiales que organiza la DIMAYOR”, destacó la entidad.

Particularmente, la Dimayor publicó el video en su cuenta de Tik Tok, hecho que ha generado polémica, pues fue la acción que ellos sancionaron.

