Concejo de Bogotá aprobó adición presupuestal por 812.000 millones al Distrito

Este viernes 29 de julio, la Plenaria del Concejo de Bogotá aprobó una adición en el presupuesto del Distrito para 2022 por una suma 812 mil millones de pesos, con el objetivo de priorizar la inversión social y el mejoramiento de los servicios a la población en la pospandemia.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, de este total, para el sector de educación se destinarán 241 mil millones distribuidos en infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje, cobertura de las estrategias socioemocionales; administración del talento humano, y alimentación y movilidad escolar.

Así mismo, para el sector salud, serán destinados otros 238 mil millones, en promoción y prevención de salud pública, pago de atención en salud a población migrante, y fortalecimiento de la red distrital de servicios de salud.

El secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, aseguró, en las últimas horas, que 125 mil millones de pesos se destinarán para los programas de alimentación escolar, jardines y apoyos económicos en la vejez.

“Con estos recursos se atenderán 71 mil niños, niñas y gestantes, en el marco del Rescate Social, conforme con las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores; el apoyo alimentario a población vulnerable, y los Comedores Comunitarios – Cocinas Populares, con atención para 32.500 cupos y el suministro de alimentos crudos a beneficiarios de jardines infantiles y paquetes alimentarios, entre otros destinos de impacto social”, manifestó

De acuerdo con la administración distrital, estos recursos adicionales saldrán principalmente del superávit fiscal de 2021, dividendos y utilidades del Grupo de Energía de Bogotá, y excedentes financieros de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Uno de los detractores de este aumento en el presupuesto distrital fue el concejal Manuel Sarmiento, quien en su intervención dijo: “Se observa que, un factor principal que está por encima de la negligencia y la mala planeación es la decisión política de la administración de reducir el presupuesto de la Secretaría de Integración Social”.

En otra de las decisiones tomadas en la plenaria del Concejo de Bogotá se estableció que se reasignaron recursos, entre otros, para el Instituto Distrital de Turismo, para impulsar la reactivación económica de la ciudad a través del impulso a las actividades turísticas, así como recursos para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y para el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, para beneficiar a jóvenes en condiciones de calle.

Por su parte, el cabildante del Polo Democrático, Carlos Carrillo aseguró: “¿Qué pasaría con esos proyectos si este Concejo decidiera no darle a ustedes esa plata?”, y continuó: “Aquí quienes han sido irresponsables en definir ese marco presupuestal son ustedes”, refiriéndose a la administración de Claudia López.

Y fue más allá al decir, “que esto es muestra de que la proyección del presupuesto del año 2022, realizada por la administración, no tuvo el rigor suficiente al momento de calcular los rubros que se necesitaban para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo”.

Finalmente, el concejal del Polo Democrático presentó a la Plenaria de la Corporación algunas propuestas modificatorias para mejorar esta ampliación en el presupuesto, entre las que se destacan: La eliminación de los rubros para la Contraloría y Región Metropolitana, priorizando los gastos urgentes de la ciudad, sin embargo, no fueron admitidas por los Cabildantes.

No obstante, la corporación no solo aprobó la iniciativa, sino “que ejecutó algunos incrementos a sectores que no tienen ninguna justificación”, finalizó el concejal Carlos Carrillo.

