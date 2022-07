La voz Kids: quién es la niña que cantó en el concurso con los zapatos rotos

Diana Estupiñán, concursante de La Voz Kids. Foto: Captura de vídeo

En el regreso de ‘La voz Kids’ a la parrilla de programación en Colombia y, durante su primera semana al aire, seubicó como la más vista del prime time. Además para el reality show, en esta segunda semana han aparecido conmovedoras historias, una en particular tuvo lugar el pasado 25 de julio.

Hasta el momento se han presentado las audiciones a ciegas, durante uno de los últimos performance de la noche, una niña de 12 años que llegó desde Bogotá para cumplir un sueño, Diana Estupiñán. En la audición interpretó Senderito de amor, e hizo que los tres entrenadores voltearan sus sillas y elogiaran su gran talento.

“Qué voz tan potente y especial tienes y no fallaste en ninguna nota”, le dijo Kany García. Andrés Cepeda, por su parte, agregó: “tu voz es muy impresionante y me gusta mucho que hayas escogido esa canción porque está enmarcada en el destino”. Nacho aprovechó para augurarle un gran futuro como artista. “A mí me parece que serás una gran estrella, tu aura, tu sonrisa y tu presencia me lo dicen”.

Además de su potente voz, la niña de 12 años sorprendió al público y al jurado porque calzaba unos zapatos rotos. La pequeña expresó que solo cuenta con dos pares, y que decidió utilizar esos para su presentación pues son los que más feliz la ponen. Los calza para salir a caminar por su barrio porque con ellos se siente feliz y segura.

“Sueño con ser una gran cantante y llegar muy lejos para ayudar a esos niños que no tienen nada”, comentó la nueva integrante de La Voz Kids.

De igual manera, Diana añadió que está cumpliendo uno de sus sueños y que, además de querer ser una cantante famosa, otro de sus grandes deseos es que no solo ella y su familia, sino toda su ciudad, puedan tener una mejor calidad de vida. “Quiero que mejoran las carreteras, que todas las casas puedan disfrutar del servicio de agua y que cese la violencia para que los niños puedan jugar tranquilos en las calles”, concluyó.

Al final de su historia, los tres jueces intentaron convencerla de unirse a sus equipos, la concursante bogotana decidió irse con Andrés Cepeda para continuar en La Voz Kids.

Participante de ‘La voz kids’ no pasó la audición a ciegas, pero a su mamá le salió trabajo con los jurados

Cristian David Molano, un niño que presentó su audición a ciegas con la canción ‘Por tu maldito amor’, de Vicente Fernández. Y aunque ninguno de los tres jurados dio vuelta a su silla y quedó eliminado en la primera ronda, el trabajo de su madre logró llamar la atención de Andrés Cepeda y Kany García.

De acuerdo con lo que se vio en el episodio, el pequeño llegó con su respectivo traje de mariachi y acompañó la pinta con unas medias en las que estaba impresa la imagen de su mascota, tras lo cual los afamados músicos le preguntaron en dónde las había conseguido y él, sin dudarlo, respondió que la responsable de diseñarlas es su propia mamá.

“Me encantan, tendré que hablar con tu mamá. Yo quiero también unas medias de mi perro”, aseguró García, mientras que Cepeda le preguntó: “¿Será que tu mamá nos hace unas medias a nosotros así?”. Cristian David, por su parte, respondió de manera positiva a esa solicitud.

