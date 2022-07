Lanzan granada contra la estación de Policía en Majagual (Sucre) y atacan la de Zaragoza (Antioquia)

Imagen de referencia de un policía colombiano. Foto: Policía Nacional

Nuevamente la fuerza pública padeció un fin de semana violento por cuenta de los hostigamientos armados que las autoridades le atribuyen al Clan del Golfo, que estarían perpetrando los atentados terroristas como una posible retaliación a los golpes que les han dado desde finales del año pasado que incluye la captura de su antiguo máximo jefe criminal Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Antioquia ha sido el departamento más afectado con los ataques a militares en Carepa y Arboletes, en los que fallecieron dos soldados y un civil, el sábado. También se debe sumar el atentado a una patrulla de la Policía en Yarumal donde murió una patrullera y un subintendente.

Y en la noche del sábado, además, se reportó un ataque a la estación de Policía de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, donde resultó herido un civil.

En el portal digital de noticias regionales Diario La Libertad consultaron con el comandante de Policía del departamento, el coronel Daniel Mazo, quien indicó que el grupo narcotraficante atacó en la noche del sábado la sede en la que estaban laborando unos 25 uniformados.

“Gracias a Dios el personal está ileso, no tenemos dificultad, se tiene una persona lesionada que está en el hospital y por los alrededores del parque El Malecón era por donde estaban buscando ocupar la estación de Policía, desde diferentes puntos hacen varios disparos”, señaló.

Mientras que el alcalde de esa población, Víctor Darío Perlaza, indicó en la emisora Alerta Paisa que el hostigamiento ocurrió hacia las 8:20 de la noche, y aunque se persiguió a los individuos que dispararon, no se logró su captura.

“Hubo un hostigamiento a dos policías que estaban por los lados del parque. Ellos respondieron y salieron a la persecución, pero desafortunadamente no pudieron capturar a nadie”, agregó el mandatario municipal.

Mientras que en la región Caribe se reportó el lanzamiento de una granada a la sede de los uniformados en Majagual (Sucre), la cual fue desactivada de forma controlada por personal de antiexplosivos de la institución el pasado viernes en la mañana.

En el periódico regional El Universal informaron que el artefacto explosivo cayó en la entrada de la estación de Policía, pero por fortuna no detonó, lo que evitó daños mayores en la edificación.

Y el domingo, también en Sucre, atacaron en el corregimiento Santiago Apóstol del municipio de San Benito Abad, donde hombres armados dispararon con fusil contra la sede de los uniformados en esa población, aunque en este caso no se reportaron heridos.

“Se repele la agresión disparando también a los delincuentes y llegó el apoyo”, informó en la coronel Carlos Andrés Correa, comandante de la Policía en Sucre.

Este entramado de acciones violentas hacen parte de un plan pistola que estaría adelantando el Clan del Golfo y disidencias de las Farc para terminar con la vida de los uniformados a cambio de sumas de dinero.

El Noticiero del Canal RCN reveló detalles del que sería el violento plan para asesinar a integrantes de las fuerzas públicas del país. Entre sus evidencias, hay audios en lo que se escuchan órdenes para ejecutar a la mayor cantidad de uniformados. Según se sabe, se han estado ofreciendo hasta 20 millones de pesos por uniformado asesinado.

“Que lo que se meta, que le voleen clavo, eso no les niegue, que no les nieguen (…) Comandantes urbanas, militares, todo lo que asome las narices por ahí, “chupeteao” nuevamente, pa’ darles duro es duro (...) A dar sorpresas, no que se la den. Y que cualquier cosa, armando el transmayo, que lo que se meta que le voleen clavo, que eso no les niegue, que no les nieguen”, se escucha en uno de los audios que expuso ese medio de comunicación.

De acuerdo con lo que dicen las autoridades, este plan pistola tendría como objetivo poner en evidencia la inconformidad que tienen aquellas estructuras criminales con las acciones de las autoridades que los han golpeado directamente, por ejemplo, la captura y extradición de alias Otoniel. Inicialmente se estaba pagando entre dos y cinco millones de pesos por asesinar a los uniformados, sin embargo, fue el ministro de Defensa, Diego Molano, quien confirmó que la cifra había crecido considerablemente.

“A todos aquellos que se han atrevido a poner precio a la vida de un héroe, les advertimos que los vamos a perseguir hasta el último momento de este gobierno para capturarlos y judicializarlos”, señaló el jefe de esa cartera al advertir que serían cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, estarían detrás de las órdenes violentas.





SEGUIR LEYENDO: