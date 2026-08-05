Francia Márquez presentó su retrato oficial, que estará ubicado en la galería de la casa vicepresidencial

Este es el retrato oficial de Francia Márquez como primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia - crédito Fundación Rogelio Salmona y @ViceColombia/X

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Al cierre de la administración de Gustavo Petro, desde la Vicepresidencia de Colombia se presentó el retrato oficial de la vicepresidenta saliente Francia Márquez, que quedará exhibido en la galería de la Casa Vicepresidencial.

De acuerdo con la información que publicó la institución en redes sociales, la obra, realizada por el artista Jaime Rojas, busca representar el hecho histórico de que Márquez se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo de vicepresidenta en la historia del país.

Durante el acto protocolario, Márquez Mina destacó el significado de este retrato, que refleja su paso por la vicepresidencia y el impacto de su gestión en la representación de comunidades históricamente excluidas.

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El cuadro, que a partir de ahora formará parte del acervo oficial, se suma a la galería de retratos de quienes han ejercido la segunda magistratura del país.

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