Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Francia Márquez presentó su retrato oficial, que estará ubicado en la galería de la casa vicepresidencial

La obra, realizada por el artista Jaime Rojas, busca representar el hecho histórico de que Márquez se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo de vicepresidenta en la historia del país

Este es el retrato oficial de Francia Márquez como primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia - crédito Fundación Rogelio Salmona y @ViceColombia/X
Este es el retrato oficial de Francia Márquez como primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia - crédito Fundación Rogelio Salmona y @ViceColombia/X
Guardar

Al cierre de la administración de Gustavo Petro, desde la Vicepresidencia de Colombia se presentó el retrato oficial de la vicepresidenta saliente Francia Márquez, que quedará exhibido en la galería de la Casa Vicepresidencial.

De acuerdo con la información que publicó la institución en redes sociales, la obra, realizada por el artista Jaime Rojas, busca representar el hecho histórico de que Márquez se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo de vicepresidenta en la historia del país.

Durante el acto protocolario, Márquez Mina destacó el significado de este retrato, que refleja su paso por la vicepresidencia y el impacto de su gestión en la representación de comunidades históricamente excluidas.

PUBLICIDAD

El cuadro, que a partir de ahora formará parte del acervo oficial, se suma a la galería de retratos de quienes han ejercido la segunda magistratura del país.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Francia MárquezRetrato oficialCasa vicepresidencialFrancia Márquez MinaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

El partido se jugará desde las 8:30 p. m. y podría definir el nuevo líder de la Liga BetPlay jugadas tres jornadas del campeonato en el segundo semestre del año

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Huila registró tres nuevas especies de ranas: avance para la biodiversidad y la gestión ambiental

El descubrimiento de dos anfibios nunca antes vistos en el departamento y una nueva distribución en Neiva fortalece el monitoreo ecológico y evidencia el papel de las comunidades en la conservación

Huila registró tres nuevas especies de ranas: avance para la biodiversidad y la gestión ambiental

Así fue la presentación de Leonai Souza, el fichaje brasileño de Millonarios: estos son los detalles de su contrato

El volante, conocido por el técnico Fabián Bustos por su paso por Barcelona de Ecuador, se convirtió en el séptimo y último refuerzo de los azules para el segundo semestre de 2026

Así fue la presentación de Leonai Souza, el fichaje brasileño de Millonarios: estos son los detalles de su contrato

Vuelos en Colombia podrían ser más baratos: IATA propone reducir el IVA al 5%

La asociación asegura que la actual carga tributaria frena el crecimiento del mercado aéreo. Por esa razón, presentó una serie de propuestas para que el próximo Gobierno fortalezca la competitividad y la conectividad del sector

Vuelos en Colombia podrían ser más baratos: IATA propone reducir el IVA al 5%

Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio

El comunicador, nacido en La Palma (Cundinamarca), tuvo su último programa de ‘El Vbar Caracol’, el cual fundó, el pasado lunes 3 de agosto de 2026

Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Reykon abrió un segundo show en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios de boletería

Reykon abrió un segundo show en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios de boletería

‘Paula Pera y El Fin de los Tiempos’ revela los secretos del concierto ‘Noquieroquemequieras’: “A veces soy tan práctica que sale la canción y ya no me gusta”

Juan Daniel Sepúlveda, el ex de Andrea Valdiri, reveló si devolverá la camioneta que le regaló la bailarina antes de su ruptura: “Para eso la estoy lavando”

Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Deportes

Así fue la presentación de Leonai Souza, el fichaje brasileño de Millonarios: estos son los detalles de su contrato

Así fue la presentación de Leonai Souza, el fichaje brasileño de Millonarios: estos son los detalles de su contrato

Diego Rueda, pionero en el periodismo especializado en el mercado de pases, no seguirá en Caracol Radio

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

El papá de Gustavo Puerta habría tenido que pagar “centenares de millones” para que llegara a ser futbolista profesional

Continúa la ‘novela’ de Nelson Deossa: cinco clubes ingleses se interesan en el colombiano tras brillar con el Real Betis