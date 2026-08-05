Vuelos en Colombia podrían ser más baratos: IATA propone reducir el IVA al 5%

IATA plantea que el IVA de los tiquetes y del combustible de aviación baje al 5% para estimular la demanda -crédito John Vizcaino/REUTERS

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La aviación comercial busca ganar terreno como uno de los motores del desarrollo económico del país, pero considera que para lograrlo será necesario ajustar la política tributaria que hoy enfrentan pasajeros y aerolíneas. Esa es una de las principales conclusiones de un documento presentado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que plantea varias recomendaciones para el próximo Gobierno.

La organización sostiene que Colombia tiene espacio para fortalecer su conectividad y ampliar el acceso al transporte aéreo si se reducen algunos costos que actualmente limitan el crecimiento del mercado. Entre las medidas propuestas figura una disminución del IVA aplicado tanto a los tiquetes como al combustible de aviación, con el objetivo de incentivar la demanda y mejorar la competitividad del sector.

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Según la organización, en un vuelo entre Bogotá y Miami más de la mitad del valor del pasaje corresponde a impuestos y tasas - crédito @AerocivilCol / X

La iniciativa hace parte de un documento que reúne cuatro oportunidades estratégicas para fortalecer la aviación colombiana y aumentar su aporte a la economía nacional. De acuerdo con IATA, aunque viajar en avión es hoy más accesible que hace una década, la estructura de impuestos y tasas continúa representando uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevas rutas y el incremento del número de pasajeros.

Como parte de sus recomendaciones, la asociación propone que el IVA de los tiquetes aéreos y del combustible de aviación sea reducido al 5%. Según la organización, esta medida permitiría aliviar la carga económica que enfrentan los usuarios y contribuiría a dinamizar el mercado, favoreciendo un crecimiento más sostenido de la industria. El documento resume esa propuesta al señalar que el próximo Gobierno debería “disminuir la carga impositiva al usuario para contribuir a mejorar la competitividad y el crecimiento de la aviación colombiana”. Para IATA, revisar el esquema tributario vigente es una decisión que puede traducirse en una mayor conectividad para distintas regiones del país y en mejores condiciones para el sector.

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La asociación expone como ejemplo el costo de un vuelo internacional entre Bogotá y Miami. En ese trayecto, cuyo precio aproximado es de $1.733.770, el 51,3% del valor total corresponde a impuestos y tasas. Además del precio fijado por la aerolínea, el pasajero debe asumir pagos relacionados con la tasa aeroportuaria, el impuesto de timbre, el IVA y diversos gravámenes aplicados por Estados Unidos.

La asociación considera que una menor carga tributaria facilitaría la apertura de nuevas rutas y el crecimiento del transporte aéreo - crédito Procuraduría

A ese panorama se suma un nuevo cobro que empezará a regir desde el 21 de septiembre. Según recuerda IATA en su documento, quienes viajen desde Colombia hacia destinos internacionales deberán pagar un impuesto adicional de un dólar, lo que incrementará el componente tributario incluido en el precio final de los tiquetes.

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La situación también se refleja en el mercado nacional. De acuerdo con las cifras presentadas por la organización, un vuelo entre Bogotá y Medellín con un costo aproximado de $176.500 destina el 28,4% de ese valor al pago de impuestos y tasas. En ese porcentaje están incluidos el IVA y la tasa aeroportuaria, elementos que, según la asociación, reducen la competitividad del transporte aéreo colombiano frente a otros países de la región.

IATA sostiene que disminuir esa carga fiscal favorecería el crecimiento de la demanda y abriría la posibilidad de consolidar más rutas comerciales. Desde su perspectiva, un sistema tributario menos pesado facilitaría el acceso de más viajeros al transporte aéreo y fortalecería la posición de Colombia dentro del mercado regional. La propuesta no se limita al tema de los impuestos.

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El sector de la aviación genera más de 90.000 empleos directos y aporta al desarrollo económico de Colombia, según cifras de IATA -crédito AERONÁUTICA CIVIL

El documento busca resaltar la importancia de la aviación como una actividad con impacto directo sobre diferentes sectores de la economía. La organización considera que fortalecer esta industria puede generar beneficios que van más allá del transporte de pasajeros, gracias a su capacidad para impulsar el turismo, el comercio y la conectividad nacional.

Las cifras incluidas por IATA respaldan esa visión. Según el documento, la aviación genera actualmente más de 90.000 empleos directos en Colombia. Si se tiene en cuenta todo el encadenamiento productivo asociado a la actividad, el impacto asciende a cerca de 920.800 puestos de trabajo. Además, ese conjunto de actividades representa el 4,3% del Producto Interno Bruto del país, mientras que la operación directa del sector aporta el 0,8% del PIB, argumentos con los que la organización insiste en la necesidad de impulsar medidas que favorezcan su crecimiento.

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