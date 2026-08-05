Habilitación de cuentas en dólares y beneficios tributarios hasta la edad de pensión, lo que le proponen a De la Espriella para atraer inversión

De acuerdo con la bvc, la inversión como porcentaje del PIB, y hoy está en 16% o 17% - crédito Colprensa

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La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) presentó, el 5 de agosto de 2026, un hoja de ruta para el gobierno de Abelardo de la Espriella para fortalecer el mercado de capitales en un momento de deterioro de la inversión en el país. La propuesta fue presentada por medio del documento Mercado de Capitales: la ruta hacia una Colombia próspera y competitiva.

Dicha iniciativa se apoya en cuatro pilares: ampliar el acceso de más empresas al mercado, facilitar la llegada de inversión extranjera, promover que más colombianos inviertan y simplificar las reglas tributarias para las inversiones. Con el esquema, la entidad plantea ampliar las fuentes de financiación de la economía y fortalecer el desarrollo del mercado de capitales en Colombia.

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Al respecto, el gerente general de la entidad, Andrés Restrepo, afirmó que el mercado de capitales será una pieza central para financiar inversión en infraestructura, carreteras, aeropuertos, salud y sistemas de transporte masivo.

“El mercado de capitales va a ser fundamental la próxima década, pero probablemente los próximos cuatro años, porque Colombia necesita financiar la inversión en infraestructura, en carreteras, en aeropuertos, en salud, en sistemas de transporte masivo, y el lugar natural para financiar eso es el mercado de capitales”, dijo.

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el mercado oficial en el país donde se unen empresas, el gobierno y personas para comprar y vender activos financieros - crédito Luisa González/Reuters

Restrepo afirmó que la propuesta quedó organizada en cuatro ejes de trabajo. “Hoy hemos presentado los cuatro pilares que creemos que son fundamentales para que el mercado de capitales pueda cumplir esa función”, anotó.

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Su diagnóstico inició sobre la caída de la inversión y el efecto sobre la capacidad de crecimiento del país. “Colombia ha venido teniendo una evolución muy preocupante en el tema de la inversión. La inversión como porcentaje del PIB, que alcanzó a estar por los lados de 23% o 24% hace diez años, ha venido cayendo en forma sostenida y hoy está en 16% o 17%. Tenemos la tasa de inversión más bajita de la región”, precisó.

En el documento se plantea que recuperar el nivel permitiría elevar el potencial de crecimiento económico, diversificar la actividad productiva, reducir presiones fiscales y promover la innovación.

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Añadió que “la inversión es la que eleva el potencial de crecimiento de la economía. Toda solución al problema fiscal requiere inversión y un mercado de capitales fuerte es clave para financiar los nuevos proyectos que necesita el país”.

Más empresas y más acciones para ampliar el mercado

El primer pilar apunta a aumentar el número de compañías que usan el mercado de capitales como mecanismo de financiación. La propuesta contempla permitir que las sociedades por acciones simplificadas (SAS) puedan convertirse en emisoras de valores, fortalecer los estándares de gobierno corporativo y transparencia, impulsar un mercado de crecimiento para empresas y revisar mecanismos relacionados con ofertas públicas de adquisición y derechos de voto.

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La Bolsa de Valores de Colombia también propuso avanzar en procesos de democratización accionaria con participación de ciudadanos y empleados públicos. Además, planteó estudiar la colocación de hasta 20% de la propiedad de algunas empresas públicas en el mercado.

Dentro de ese bloque figura el caso de Ecopetrol. Restrepo planteó elevar su flotante hasta 20%, frente a cerca del 12% actual. Según explicó, superar un flotante del 15% permitiría que la petrolera vuelva al índice de mercados emergentes de MSCI. Eso facilitaría la llegada de recursos de fondos internacionales y ETF que replican ese indicador.

Otra propuesta consiste en separar corporativamente a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) de Ecopetrol. El planteamiento se suma a la idea de reabrir la discusión para que las ofertas públicas de adquisición (OPA) puedan dirigirse al 100% de las acciones de una compañía, con el argumento de ofrecer mayor protección a los minoritarios y evitar que queden atados a participaciones de baja liquidez.

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, dijo que es necesario atraer inversión a Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Apertura al capital extranjero y nuevas vías para el ahorro

El segundo pilar busca facilitar el acceso de inversionistas internacionales al mercado colombiano. La propuesta incluye:

Acceso remoto para corredoras extranjeras.

Adopción de estándares internacionales para operaciones transfronterizas.

Habilitación de cuentas en dólares para entidades financieras en el Banco de la República.

Simplificación de la representación cambiaria y tributaria de inversionistas extranjeros a través de los depósitos de valores.

Restrepo defendió esa apertura como una vía para ampliar las fuentes de recursos disponibles para la economía. “Lo que necesitamos es inversión de locales y de extranjeros para financiar ese crecimiento”, puntualizó.

El papel de las personas naturales

A su vez, el tercer eje se enfoca en aumentar la participación de personas naturales en el mercado de capitales. La bvc planteó crear mecanismos para incentivar el ahorro de largo plazo mediante aportes de hasta 3.800 unidades de valor tributario (UVT) al año, que equivalen a $199.021.200 en 2026, con beneficios tributarios hasta la edad de pensión.

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Andrés Restrepo Montoya es el gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc)- crédito BVC

Dicha propuesta también incluye fortalecer la asesoría financiera independiente, facilitar la distribución de productos de inversión por parte de entidades financieras y avanzar en el desarrollo de activos digitales y stablecoins dentro del mercado colombiano. Restrepo resumió ese objetivo así: “Queremos que todos los colombianos tengan una forma fácil, sencilla y clara para invertir en el mercado”.

Sobre el capital internacional, Restrepo insistió en la necesidad de reducir fricciones de entrada. “Tenemos potencial para atraer inversión, pero tenemos que hacer que llegue de una forma simple”, añadió.

Reglas tributarias que la Bolsa de Valores de Colombia quiere simplificar

Y el cuarto pilar se concentra en el marco tributario para las inversiones. El documento propone mantener un tratamiento del 0% para determinados dividendos, ampliarlo a inversiones en renta variable, revisar el tratamiento de las ganancias de capital sobre acciones y reemplazar algunas obligaciones de declaración para inversionistas extranjeros por una retención única del 10%.

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Restrepo sostuvo que la intención no pasa por crear nuevos beneficios fiscales, sino por ofrecer reglas más sencillas y predecibles. “No implica necesariamente unos grandes incentivos sino hacerlo claro, transparente y en línea con los estándares internacionales”, dijo.

Asimismo, hizo una precisión adicional sobre el alcance de esa discusión tributaria. “No estamos pidiendo una tarifa de 0 % para los inversionistas extranjeros; estamos proponiendo simplificar el cumplimiento tributario”, afirmó. Con esa hoja de ruta, la bvc busca abrir la discusión sobre reformas para ampliar las fuentes de financiación de la economía. La apuesta parte de que una recuperación de la inversión resultará decisiva para sostener el crecimiento económico del país en los próximos años.

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