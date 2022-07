Elianis Garrido reveló detalles de su matrimonio con Álvaro Navarro

Elianis Garrido reveló detalles de su primera ceremonia de matrimonio y por qué no invitó a su familia. Tomada de Instagram @elianisgarrido

El pasado 3 de julio Elianis Garrido sorprendió a sus seguidores con la publicación de algunas imágenes de su matrimonio con el empresario Álvaro Navarro. Para sorpresa de algunos, el evento se llevó a cabo de manera discreta y no estuvieron presentes todos los miembros de su familia, pero si hicieron presencia sus amigos más cercanos.

Cabe recordar que en una dinámica que realizó en sus redes sociales confesó que no revelaría el día de su boda y que no era cierto que estuviera planeando esto con su pareja.

Como es habitual en la mayoría de las personalidades del JetSet criollo, Garrido realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en la que reveló que realizará una segunda ceremonia en la que estarán presentes todos los miembros de su familia.

En las historias de Instagram la presentadora también reveló algunos detalles que hasta ahora sus seguidores desconocían sobre esa primera ceremonia, dejando claro que no tuvo una despedida de soltera, así como tampoco hay evidencias en video de la pedida de mano del empresario.

Cuando le preguntaron por el diseñador de su vestido de matrimonio. que fue un estilo completamente diferente a los tradicionalmente conocidos, respondió que el autor fue Randy Severiche. Como complemento a su ‘outfit’, los anillos de la boda fueron fabricados por la marca ‘Arte’ en oro amarillo y el de la presentadora llevaba una esmeralda en el centro, acompañado de pequeños diamantes.

Sobre la pedida de mano, aseguró que: “No hay. No hubo video. Hay fotos, que guardo con amorcito y respeto. Pero estábamos solitos, con una fotógrafa que tomó imágenes, pero no video. El video quedó en el corazón. Me guardo por ahora estos tesoritos, para nosotros dos. Solo les digo que no lo esperaba. Fue sorpresa, fue perfecto el momento, íntimo, tranquilo, frente al mar, como alguna vez lo soñé. Un día que no celebramos ‘nada’, ni aniversario, ni cumpleaños, ni meses de novios, ni amor y amistad, ninguna fecha comercial. Él lo preparó todo y yo estaba despistadísima. En todas mis fotos salgo llorando, como la llorona profesional que soy”.

Sobre las fotos del matrimonio, fue difícil escoger una sola, pues al compartir la galería de imágenes de su celular, se pudo ver que gran parte están seleccionadas como favoritas. Para las invitaciones a la boda recurrieron a la ayuda de la tecnología utilizando una tarjeta virtual para las 25 personas que asistieron a esta primera ceremonia.

“No enviamos invitaciones físicas. Solo fueron 25 personas, enviamos una tarjeta virtual. Y el ‘recordatorio’ fue una suculenta. Nos representa, y nos gusta. Y seguro en casa de nuestros familiares, crecerán y florecerán con amorcito”, detalló Elianis en su cuenta de Instagram.

De la luna de miel aseguró que no han planeado en concreto el viaje, debido a las ocupaciones laborales que tiene cada uno, pero será en los próximos días. Para este punto, sus seguidores se percataron de los pocos asistentes, por lo que respondió que le faltó invitar a toda su familia:

“Me faltó toda mi familia, la verdad. Solo fue mi abuela, mamá, hermanos y sobrinos, y una prima. Queremos y estamos preparando la ceremonia simbólica y fiesta con toda mi familia y amigos cercanos. Solo 26 (invitados), aunque deberían ser, por lo menos, como 100 inicialmente. Pero solamente mi familia somos 80, solo con mis tíos y primos. Entonces, decidimos hacer dos (ceremonias); una civil y después la otra”, concluyó la presentadora.

A continuación, pueden ver otros datos como la historia de amor entre la presentadora y el empresario, que según mencionó, con más tiempo contará cómo fue que se enamoraron:

La presentadora confesó que no invitó a toda su familia por lo que decidió hacer una segunda celebración, ya que son cerca de 100 personas las que faltaron

SEGUIR LEYENDO: