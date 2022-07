¿Qué pasó entre Yerry Mina y Gabriel Jesús?, el brasileño no sabe por qué el colombiano lo atacó

Esto fue lo que sucedió entre el brasileño y el colombiano. Fotos: Arsenal / Everton

Uno de los movimientos del mercado de fichajes que tuvo un enorme impacto en Europa fue el traspaso del brasileño, Gabriel Jesús, quien dejó al Manchester City tras seis años para firmar con Arsenal. Esta operación se dio debido a las recientes contrataciones del equipo ‘Citizen’, pues con la llegada de Erling Haaland y Julián Álvarez no iba a poder tener mucha participación en el campo de juego.

Arsenal se encuentra realizando la pretemporada en Estados Unidos y allí se enfrentó en un duelo amistoso con Everton, equipo en el que milita el colombiano Yerry Mina, quien fue uno de los protagonistas del partido. El encuentro se llevó a cabo en el M&T Bank Stadium de Baltimore y enfrentó a los dos equipos ingleses que contaron con algunas de sus grandes figuras, en los ‘Gunners’ estuvieron presente Saka, Odeegard, Martinelli, Gabriel Jesús, entre otros; mientras que por el lado de los ‘Toffes’ estuvo el exdefensor de Independiente Santa Fe, Dele Alli, Doucouré y Calvert-Lewin.

El duelo terminó 2-0 a favor de Arsenal que se fue adelante en el marcador al 33′ con un tanto de Gabriel Jesús que dominó un centro y remató con potencia, el segundo llegó tres minutos después a través de Buyako Saka. De esta manera Mikel Arteta le ganó el duelo a Frank Lampard. Pese al resultado, una situación extrafutbolística llamó la atención y tuvo al jugador colombiano como protagonista.

El colombiano tuvo un altercado con el jugador brasileño durante el partido y una vez terminó el primer tiempo lo increpó y comenzó a agredirlo verbalmente. Una situación inesperada pues estos dos futbolistas se conocen desde hace varios años ya que coincidieron en Palmeiras de Brasil. El delantero de Arsenal se refirió a lo sucedido y en una entrevista con TNT Sports Brasil aseguró que la actitud del defensor lo sorprendió.

“Yo jugué con Yerry Mina antes en Palmeiras y éramos muy cercanos. Después no sé por qué empezó a atacarme, a molestar en mi pecho y a hablar mierda, no sé por qué, ni cuál era su motivo. Al final yo ya no soy un niño y también le respondí. Al final son cosas del juego”, aseguró el ahora delantero de Arsenal.

El jugador colombiano trabaja en recuperar su condición física para volver a ser determinante en la temporada, pues en la 2021 / 22, las lesiones le impidieron tener continuidad y fue baja en varios partidos. El entrenador Frank Lampard afirmó en un diálogo con el Livrpool Echo que confía en que pueda contar con todos sus jugadores y de esta manera ser uno de los protagonistas en la Premier League.

“Hay dos cosas. Mejores resultados, lo que significa una posición más alta en la tabla y no coquetear con el descenso. Quiero ser el hombre que brinde un elemento de estabilidad (...) Y la segunda cosa es el estilo de juego. Quiero jugar el tipo de fútbol que los fanáticos del Everton querrán ver, particularmente en Goodison Park”, Aseguró el técnico,

Everton sigue trabajando en la pretemporada y ahora se prepara para el duelo ante Minnesota en Estados Unidos y en Inglaterra ante Blackpool y Dinamo de Kiev. Su debut oficial en la Premier League será el 6 de agosto ante Chelsea en el Goodison Park.

