Agmeth Escaf dedicó la posesión en el Congreso a su madre. (Foto: Twitter Agmeth Escaf)

El reconocido actor y ahora político colombiano, Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf, escribió un sentido mensaje en su cuenta en Twitter dedicado a su madre y hermana, quienes son una fuente de inspiración importante para su vida y quiso compartir este momento con ellos, además posó en la foto al lado de sus tres hijos quienes se encuentran profundamente orgullosos del logro de su padre.

“Todo lo que hago en la vida es por ellos. Mi mamá habría sido la más feliz este día, pero en su lugar, mi hermana Natalia se vino desde Madrid para que la sintiera a ella cerquita. En el cielo hay una mamá orgullosa de su hijo y en la tierra unos hijos orgullosos de su padre”, expresó Agmeth Escaf desde su cuenta en Twitter.

El reconocido actor y ahora político colombiano, Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf escribió un sentido mensaje en su cuenta en Twitter dedicado a su madre y hermana. (Foto: Twitter Agmeth Escaf)

El Representante a la Cámara por el Atlántico, además recordó una de sus fuentes de inspiración por la lucha y su aspiración de llegar al Congreso de la República de Colombia, que fue el desconocimiento de sus derechos laborales por parte de Caracol T.V.

Lea también: Congresistas le ‘cayeron’ y callaron a Iván Duque por mencionar a la Virgen de Chiquinquirá

“No hay mal que por bien no venga. En el año 2012, cuando salí con el corazón roto de ⁦⁦@CaracolTV porque el canal desconoció mis derechos laborales durante seis años, sentía que sería el fin. Y no, fue el más bello comienzo. Me inspiraron a luchar por el #TrabajoDigno”, manifestó.

El Representante a la Cámara además recordó una de sus fuentes de inspiración por la lucha y su aspiración de llegar al Congreso de la República de Colombia, el cual fue el desconocimiento de sus derechos laborales por parte de Caracol T.V.

Luchar por un trabajo digno se convirtió en la bandera de su campaña. En el momento que decidió dedicarse a la política lo anunció en sus redes sociales con una foto en la que aparece el máximo líder de la Colombia Humana y hoy presidente electo Gustavo Petro.

¿Quién es Agmeth Escaf Tijerino?

Agmeth Escaf Tijerino es un actor, presentador y director barranquillero conocido por haber presentado durante mucho tiempo el programa Día a día del canal nacional Caracol. Asimismo, a Escaf se le conoce por haber participado en producciones como ‘Padres e hijos’, ‘Alicia en el país de las mercancías’, ‘Ángel de la guarda’, ‘Decisiones’, ‘Nadie es eterno en el mundo’, ‘Tu voz estéreo’, ‘Tres Caínes’, ‘Celia’, ‘Hermanos y hermanas’ o ‘La ley del corazón’.

“Queridos amigos y amigas: me hace muy feliz comunicarles hoy que me sumo al Pacto Histórico y que aspiro a representar a mi departamento, el Atlántico, en el Congreso de la República, para continuar desde allí mi lucha por #TrabajoDigno y luchar por mi pueblo y sus necesidades”, dijo en su momento el actor en su cuenta de Twitter, junto con el que publicó una foto con Gustavo Petro.

Antes de este anunció, el hoy Representante a la Cámara, había publicado, también en su cuenta en Twitter que quería ser presidente de Colombia, declaración que también desató una ola de críticas pero también de apoyos:

“Quiero ser presidente de Colombia me apoyan?”, escribió el 19 de agosto de 2020, trino que tuvo en promedio 1.700 respuestas.

El actor barranquillero se ganó una curul en la Cámara de Representante, el pasado 13 marzo, escaño en el que representará al departamento del Atlántico, respaldado por el Pacto Histórico. En su momento, aseguró que su bandera serán los derechos laborales, principalmente pretende acabar con los contratos por prestación de servicios. El electo congresista llegó a su nuevo puesto respaldado por 143.779 votos.

SEGUIR LEYENDO: