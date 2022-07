Un niño de 12 años atacó a un compañero del colegio en Bosa con un bisturí

El colegio, por su parte, convocó a un comité de urgencia el próximo lunes 25 de julio para analizar si expulsan o no al niño agresor, aunque los padres de la víctima ya pidieron que no lo hagan.

Un niño de 12 años fue atacado por un compañero de la misma edad en el colegio Fernando Mazuera, ubicado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, el pasado viernes 15 de julio hacia las 4:30 de la tarde.

La madre de la víctima le contó a Blu Radio que llegó a la institución para recoger a su hijo y lo encontró “con una herida en el cuello, me informan que el niño había sido atacado con un bisturí, pero fue dentro de las instalaciones”, sin más detalles. Además, aseguró que casi le toca la vena aorta, lo que hubiera sido mortal.

“Cuando le hice el reclamo al coordinador de séptimo de la jornada tarde, él me dice que él no tenía conocimiento”, pero cuando lo cuestionó por el riesgo que su hijo corrió, la respuesta que asegura que recibió fue: “si se tenía que morir, que se muriera”. Añadió que, “creo que no es una persona viable para que esté pendiente de más de 100 niños que tiene a cargo, desearle la muerte a un niño y más que fue atacado con un bisturí”.

También reveló que al menor que recibió la herida “le cogieron puntos, el doctor me dijo que la herida fue a dos centímetros de la vena aorta y está con incapacidad”.

Sobre los papás del menor agresor, la denunciante dijo que le respondieron que “no se hacen responsables de lo que pasó”. Al respecto, el abogado penalista Ricardo Burgos explicó que cuando un menor de 14 años comete un acto de este tipo es “completamente inimputable, es decir, que no responderá por la comisión de esos delitos ante la justicia penal colombiana”. Sin embargo, el ICBF “vigila la educación del menor y los representantes legales responderán patrimonialmente por los daños causados con la comisión del delito”, agregó.

El colegio, por su parte, convocó a un comité de urgencia el próximo lunes 25 de julio para analizar si expulsan o no al niño agresor, aunque los padres de la víctima ya pidieron que no lo hagan. La Secretaría de Educación de Bogotá ya tuvo conocimiento del caso, convocó a las familias y ya se está indagando sobre la situación.

