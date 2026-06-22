Donald Trump contó detalles de las llamadas con Abelardo de la Espriella, tras ser elegido presidente: “Dijo cosas buenas sobre mí”

Desde el Despacho Oval, el presidente de los Estados Unidos destacó las habilidades del mandatario electo de los colombianos, que se impuso en la jornada del 21 de junio - crédito suministrado a Infobae Colombia

Desde el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contó en la tarde del lunes 22 de junio detalles inéditos de la llamada que sostuvo con el mandatario electo de Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella, que pese a la diferencia de 0,96% en las urnas logró imponerse en la segunda vuelta ante el senador oficialista Iván Cepeda en la contienda electoral más reñida de las últimas cinco décadas en el país.

Trump, en su habitual diálogo con los periodistas que cubren la Casa Blanca, relató que habló tres veces en las últimas horas con De la Espriella, al que llama “El Tigre”, y sostuvo que el mandatario “dijo cosas realmente buenas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos”. Con ello, empezó a consolidar la alianza conjunta que se espera desarrollar desde el próximo 7 de agosto, cuando el gobernante tome juramento de su cargo y llegue a la Casa de Nariño.

PUBLICIDAD

Donald Trump confía en las capacidades de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia y le auguró éxitos en esta nueva etapa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre el contenido de la primera charla, Trump afirmó que el dirigente colombiano lo contactó para agradecerle su apoyo tras el resultado. “Él me llamó anoche, y me agradeció por el respaldo. Ganó la elección. No se esperaba que ganara, pero ganó, y ganó con holgura”, sostuvo el mandatario norteamericano, que no se ahorró elogios. “Es simplemente un honor. Él es un buen hombre”, agregó el presidente de EE. UU., que estuvo atento a algunos de sus discursos.

Del mismo modo, Trump también explicó el criterio con el que, según su relato, define afinidades políticas con los líderes de la región y el mundo. “Cuando la gente simpatiza conmigo, yo simpatizo con ellos. Es muy simple”, afirmó el político más poderoso del mundo, que incluso reveló el momento en que recibió esa comunicación: 8:30 p. m. “Me llamó solo para agradecerme mucho y le respondí. ‘Hiciste una gran campaña’”, remarcó Trump en este diálogo.

PUBLICIDAD

Ante una pregunta sobre lo que espera para el vínculo bilateral, Trump anticipó un cambio en la relación, en contraste con la manera en que se adelantó con el saliente mandatario, Gustavo Petro, al que solo le restan 46 días en el poder. “Bien. Mucho mejor. Será mejor”, aseguró, y cerró con una definición sobre De la Espriella: “Él será un gran presidente”.

En desarrollo...