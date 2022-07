Por el Día de la Independencia, Discovery estrenará un nuevo capítulo de ‘Encontrando los Nuevos Caminos de Colombia’

Imagen de archivo de la serie documental de Discovery Channel 'Encontrando los Nuevos Caminos de Colombia'. Foto: Discovery Channel

Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia este miércoles 20 de julio, Discovery tendrá una programación especial en la que hará un recorrido por algunos de los momentos más importantes de la historia del país. Además, estrenarán la tercera entrega del especial ‘Encontrando los Nuevos caminos de Colombia’, una serie documental que recorre los lugares ocultos del territorio cafetero.

El canal de televisión comenzará su programación especial a las 5:15 de la tarde de este miércoles con un recorrido por algunos de los momentos más relevantes de Colombia, a través de los documentales ‘Fuga de las Farc’, ‘Operación Sodoma’ y ‘El Rescate Perfecto’.

La conmemoración del Día de la Independencia de Colombia continuará con una repetición de la serie documental, ‘Expediente Chapecó: detrás de la tragedia aérea’, una investigación sobre el accidente del vuelo en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, y que se estrelló en la noche del lunes 18 de noviembre del 2016 cuando se acercaba al aeropuerto José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia.

“Encontrando los nuevos caminos de Colombia”: la serie que revela los secretos desconocidos del país

Imagen de archivo de la serie documental de Discovery Channel 'Encontrando los Nuevos Caminos de Colombia'. Foto: Discovery Channel

A las 8:00 de la noche de este miércoles, Discovery estrenará el tercer capítulo de su serie documental ‘Encontrando los nuevos caminos de Colombia’, una producción audiovisual en la que un equipo, en cabeza de la periodista María Alejandra Cardona, recorren el territorio colombiano exponiendo los lugares menos explorados del país, dando a conocer los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, entre otros.

El tercer capítulo, titulado ‘Expedición Botánica’, tendrá como protagonista al departamento del Putumayo, ubicado en el corazón del Amazonas, en el que, en el marco de una expedición, se explorarán algunos de los destinos menos recorridos de la región: el Valle del Sibundoy, la Reserva del Fin del Mundo, el Cea, la Reserva Mandiyaco y La Hormiga.

“Ir a Putumayo fue descubrir que tenemos una infinidad de plantas que son la medicina que nos da la tierra, un botiquín natural con el que podemos curar todas las enfermedades, solo tenemos que aprender a conocerlas”, expresó la periodista María Alejandra Cardona.

A renglón seguido, la comunicadora agregó: “Además, descubrir una cultura que tiene la capacidad de hacer un festival del perdón, me demostró la grandeza de los indígenas. Cabe mencionar que las mujeres indígenas me enseñaron el valor qué hay detrás de cada fruta, de cada verdura que uno se come, toda semilla fue sembrada con amor por unas manos y gracias a ellas hoy podemos disfrutar cada alimento”.

Cabe destacar que, durante el rodaje de la producción, no solo se contó con la participación de las comunidades indígenas y habitantes de la zona, sino también con la guía de las comunidades ancestrales, quienes fueron las encargadas de dar a conocer cada uno de los lugares que esconde el territorio colombiano.

“Discovery continúa comprometido con Colombia apostándole a iniciativas y producciones audiovisuales que apoyen los diferentes sectores del país y que resalten sus paisajes, lugares, diversidad y cultura mediante aliados locales como Chevrolet, quien hace posible cada uno de los episodios de este proyecto y nos permite acercarnos a la audiencia colombiana”, indicó Andrea Hernández, Adsales & Planning Director de Discovery en Colombia.

Recuerde que el tercer capítulo de “Encontrando los nuevos caminos de Colombia” se estrenará a las 8:00 de este miércoles a través de Discovery Channel.





