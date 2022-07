Durante julio, el rock y el pop se toman el Planetario de Bogotá

La música del Rey del Pop hará parte de las proyecciones en rayos láser del Planetario de Bogotá durante el mes de julio en este 2022 (EFE).

Entre las varias actividades que hay para hacer en la capital colombiana durante el mes de julio, destaca la oferta de proyecciones láser que el Planetario de Bogotá ha dispuesto para los amantes del rock y el pop.

De martes a domingo, a las 6 p. m., y durante todo el mes, se proyectan los mejores temas de grandes artistas de estos géneros musicales, como AC/DC, Pink Floyd, Coldplay, Soda Stereo, Gorillaz y Michael Jackson.

Desde inicios de mes, el turno de los martes es para Michael Jackson, cuya función estará habilitada hasta el 26 de julio. Los asistentes podrán disfrutar de su mejor discografía a la vez que presencian un extraordinario juego de luces.

Los miércoles, y hasta el 27 de julio, se realiza el show láser de las canciones más representativas de Soda Stereo, desde su primer álbum Soda Stereo (1984), hasta Sueño Stereo (1995), su último trabajo discográfico. Los asistentes podrán disfrutar de lo mejor de la mítica banda latinoamericana, integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti, que mezcló los sonidos del postpunk europeo y el new age con las raíces del rock argentino.

Pink Floyd se toma el domo los jueves, con la proyección láser de su álbum Dark Side of the Moon (1973), una mezcla de rock, jazz y psicodelia. El show de luces del éxito comercial de la banda británica estará disponible hasta el 28 de julio.

Los viernes son para Coldplay. Los fanáticos podrán disfrutar hasta el 29 de julio de una selección de canciones de la agrupación conformada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berriman y Will Champion. Puede ser una buena forma de calentar para los dos conciertos que tendrán en Bogotá para el mes de septiembre.

Gorillaz sale a escenario los sábados, a las 6:00 p.m. y 7:00 p.m. Las mejores canciones de la banda de Damon Albarn y los cuatros integrantes virtuales —Murdoc Niccals, Noodle, Russel Hobbs y 2-D— se escucharán hasta el sábado 23 de julio, por medio de un show de luces. Para los nostálgicos, podría ser interesante volver a presenciar en un show los temas de la banda británica, luego de su concierto más reciente.

Y el último turno, el de los domingos, hasta el 31 de julio, es con AC/DC, en una verdadera cita con el rock. La banda formada por Angus Young y Malcolm, en 1973, ha logrado vender más de 200 millones de copias de sus discos.

Las boletas para las proyecciones se pueden adquirir directamente en el Planetario o a través de la página web de Tu Boleta y sus distintos puntos de venta presencial.

En un turno anterior, hacia el mes de abril, el Planetario tuvo una jornada de proyecciones de la banda británica Queen. El show le llenó de rock la cabeza a los asistentes con las canciones más icónicas de la banda de Freddy Mercurie (Bohemian Rapsody, Another One Bits The Dust, Somebody To Love, Radio Ga Ga, etc.).

Carlos Molina, líder del planetario, explicó que se trató de un “show inmersivo” para toda la familia, que acogió la estética “de la película de Flash Gordon”, cuya banda sonora estuvo a cargo de Queen con 18 canciones.

Cada presentación tuvo una duración de 45 minutos y reunió tanto los temas de aquella película como los clásicos de la banda. En total se realizaron ocho funciones, dos por día, el 1, 2, 8 y 9 de abril.

Las boletas costaban $40.000 y debido a la buena acogida que el show tuvo, el Planetario decidió volver con una variedad más amplia de artistas, a la espera de atinarle a los gustos de un público más amplio.

SEGUIR LEYENDO: