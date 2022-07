Se estrena “Leyenda viva”: el documental que busca contar la historia del vallenato para todos

El 21 de julio se estrena en cines a nivel nacional ‘Leyenda Viva, el alma de un pueblo’, el documental que, de la mano de muchos de los más importantes compositores y hacedores del género vallenato, hace un recorrido, desde su origen hasta nuestros tiempos.

Dirigido por Martín Nova, el documental ‘Leyenda Viva, el alma de un pueblo’ cuenta cómo se forjó el vallenato en nuestro país, el rol de la mujer, de la naturaleza y el papel de los juglares en el origen y futuro del género musical, a través de conversaciones genuinas con algunos de los grandes historiadores y compositores.

El filme podría definirse omo una clase magistral e histórica que no necesariamente está dirigida a los amantes de este género musical y que cuenta anécdotas como la de la tonada Amor, amor, que se conoció en la Guerra de los Mil Días cuando los españoles que participaron en la reconquista la entonaron tanto que se la terminaron aprendiendo los soldados criollos; o la de la película mexicana Pasiones tormentosas de 1945 en donde sonó por primera vez el folclor vallenato en el cine, en una escena en la que la actriz María Antonieta Pons baila con Kike Mendive al son de la mundialmente famosa canción El caimán.

Además de ser un documento audiovisual que registra la identidad colombiana para la posteridad, el filme producido por Memu(á) films, una nueva productora enfocada ciento por ciento en documentales de memoria, y Lanterna Pictures, en coproducción con Codiscos Films, nueva división de la disquera, con el apoyo de Grupo Éxito, Colombiana, Old Parr y Cine Colombia, quien también distribuye el film en el país, su complemento con un libro que registra las memorias del documental, que se puede adquirir en todas las librerías del país y la banda sonora, que estará disponible en Amazon Music durante los próximos tres meses y luego también en Spotify, supone una pieza de gran valía para la cultura colombiana.

Nafer Durán y Rosendo Romero, Marciano Martínez, Ivo Díaz, así como los historiadores Tomás Darío Gutiérrez, Julio Oñate y Jose Alberto ‘Beto’ Murgas, son apenas algunos de los maestros que hacen parte de esta conversación en la que es importante destacar que no se necesita ser un experto para disfrutarla y aprender.

El director encargado señaló que el proyecto surgió tras reconocer que se trata de un elemento importante de la cultura colombiana que aún no ha sido lo suficientemente explorado. “(...) el vallenato es hoy la música más importante de Colombia y de las más fuertes en Latinoamérica, y cada día es más fuerte, más internacional. Sin embargo, hay una discusión muy grande que rodea a este género y es que los puristas o ‘vallenatólogos’ dicen que se murió el vallenato (tradicional) y que la nueva música no es vallenato. Mientras que otros elogian esa evolución tan grande, que además está también presente en el flamenco y otros folclores del mundo (...) Contar la historia del vallenato, de una manera ambiciosa en su contenido, llegando al alma de los compositores y hacedores del vallenato, [es algo que no se había hecho antes]”.

Así pues, el documental se centra en los compositores, más que en los intérpretes. Si bien ambos son importantes, el intérprete no es lo que era antes, ha pasado a ser el centro de atención. “Queríamos mostrarle a Colombia quiénes son los hacedores de la música vallenata, desde sus orígenes. Detrás de cada éxito vallenato hay unos compositores que muchas veces son desconocidos, salvo en el Valle del Cacique de Upar (entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá), una región donde lo más importante son las palabras”, dice Nova.

Hablar con los historiadores supuso para el director sentarse durante horas a escuchar historias, y aquello era tan valioso que no podía solo registrarse en un formato. Merecía algo más. “Mi objetivo era oír sus historias y recogerlas en textos porque tengo una teoría y es que no hay nada mejor que conversar a profundidad con alguien experto sobre un tema específico, porque todos tenemos historias por contar”.

Respecto al recibimiento que pueda tener el documental Nova cree que generará varios sentimientos, pues además de ser un homenaje a una región del país, va también dirigido al pueblo colombiano y su cultura. Hablar de vallenato es “hablar del corazón de esa región (...) Acá las voces son las voces más autorizadas y deja un contenido histórico. También es una película hecha con el corazón y así debe ser vista”.

El documental cuenta con el apoyo de Sony Music, Hohner, Spirit Music y Discos Fuentes. Se estrenará este jueves 21 de julio en todas las salas de cine del país.

