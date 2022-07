Gobierno deja listo decreto con el que busca facilitar el teletrabajo en el país

Se desarrollarán estrategias de reconocimiento a empleadores que implementen esta modalidad laboral y se promoverá la celebración de un día del Teletrabajo.

A menos de un mes de finalizar su periodo, el Gobierno de Iván Duque dejó listo el Decreto 1227 del 18 de julio de 2022, con el que se busca eliminar las trabas a la implementación del teletrabajo, teniendo en cuenta las expectativas tanto de trabajadores como de empresas en materia de horarios y exigencia en la oficina luego de la pandemia.

Una de los principales obstáculos era la exigencia de una visita presencial previa del empleador junto con la administradora de riesgos laborales (ARL) para determinar las condiciones del puesto de trabajo previo a la implementación del teletrabajo, así como la rigidez para implementar el teletrabajo suplementario, ya que el empleador debía establecer días fijos para esta modalidad laboral.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, precisó: “Con la modificación del decreto hemos logrado que no se condicione la puesta en marcha del teletrabajo a la realización de una visita previa al puesto de trabajo. Esta visita se podrá realizar de manera virtual o presencial por el empleador o entidad pública, con asesoría de la ARL y previa coordinación con el trabajador o servidor público, cuando se determine su necesidad por alguna de las partes”.

Por otra parte, también se eliminó la exigencia para el empleador de adicionar el Reglamento Interno de Trabajo. En vez de eso, se fijó la obligación de contar con la Política Interna de Teletrabajo, que deberá ser adoptada por las empresas que no adicionaron su Reglamento Interno y todas las entidades públicas. De igual forma, el empleador deberá informar al Ministerio del Trabajo el número de teletrabajadores para contar con un registro.

Además, se desarrollarán estrategias de reconocimiento a empleadores que implementen esta modalidad laboral y se promoverá la celebración de un día del Teletrabajo.

El decreto fue firmado por titular de la cartera, junto con la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), eiro José Alvis.

Con estas medidas, básicamente ahora se necesita para teletrabajar que la empresa y el trabajador estén de acuerdo, porque la norma se volvió flexible en varios aspectos. Se podrán poner de acuerdo en temas como quién pone los equipos, cuánto tiempo a la semana se aplica el teletrabajo y cuánto tiempo a la semana se trabaja de forma presencial; incluso, se puede hablar hasta de regresar definitivamente a la oficina.

En los modelos híbridos, los días de teletrabajo pueden ser dos o tres a la semana y pueden ser fijos o rotarse según las necesidades. También se pueden pactar pagos adicionales para compensar a los trabajadores por prestar sus equipos para trabajar y por gastos adicionales en servicios públicos.

Según el último estudio de percepción y penetración en empresas colombianas del MinTic 2021, en Colombia hay más de 209 mil teletrabajadores, lo que representa un incremento en la tendencia de 71 % en 2020 por efectos de la pandemia en comparación con 2018, cuando solo había 122 mil trabajando en esta modalidad.

Además, dos de cada diez empresas han implementado el teletrabajo, es decir, 17.253 compañías. Las áreas administrativas y financieras son las que más adoptaron la modalidad, llegando a un 80 %.

Cabe resaltar que con el nuevo decreto, los teletrabajadores tienen derecho a una desconexión laboral y a que sus condiciones de trabajo no desmejoren cuando no asiste a la oficina. Así mismo, no pueden ser sancionados si tienen algún inconveniente con sus servicios de hogar, como luz o internet, que les impida realizar sus labores.

