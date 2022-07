‘Boyacomán’ anunció su retiro de Sábados Felices tras 12 de años de carrera humorística en el programa

@Boyacoman

Sábados Felices, al ser el programa humorístico más longevo de la televisión colombiana, también se convirtió en academia de cientos de talentos que años después fueron reconocidos a nivel nacional como comediantes. Uno de ellos fue Frey Quintero, mejor conocido como ‘Boyacomán’ y cuya trayectoria artística fue cultivada en aquel show.

Sin embargo, el humorista indicó recientemente su salida del tradicional programa que cada fin de semana es emitido por el Canal Caracol. Fue allí donde dio sus primeros pasos que lo consolidaron como un referente no solo de Boyacá, departamento donde nació, sino de todo el país. Pero tras 12 años de una exitosa estadía en el concurso que lo vio crecer, decidió renunciar.

En diálogo con el programa ‘Lo sé todo’, Boyacomán anunció su salida de Sábados Felices y sus razones para tomar la inesperada decisión: “ya cumplimos un ciclo y tenemos muchos proyectos por delante. Vamos a ver qué nos depara el futuro”, afirmó al magacín de entretenimiento.

De paso, no dudó en bromear con el periodista que lo abordó para preguntarle por su continuidad en el show recordado por figuras como Álvaro Lemmon, Marcelino Rodríguez —Mandíbula—, Fabiola Posada —La gorda— y Nelson Polanía —Polilla—, entre otros. “¿No tiene por ahí trabajo en el Canal Uno?”, dijo entre risas el comediante. En respuesta, el reportero afirmó que están “buscando un presentador”, a lo que Quintero expresó “yo no me le mido, pero presento”.

Vale indicar que el afamado humorista viajó hace pocos días a Nueva York acompañando a su hija, y dijo también que está trabajando en los últimos detalles de su segunda película, así como un show de comedia para una importante plataforma de streaming. También, señaló que en lo que queda de este año también se dedicará a su serie ‘Aventuras del Boyacomán’.

Sobre su vida amorosa, cabe anotar que en mayo del año pasado confirmó su separación de Eliana Alzate. Varias crisis habrían llevado a tomar esta decisión, incluyendo las situaciones en las perdieron a dos bebés. Tras varios intentos de tener un hijo, en 2019 anunciaron que Alzate estaba encinta; sin embargo, el mismo Boyacomán comentó que fue un caso de embarazo anembrionario.

Un año después, ambos compartieron ante sus seguidores que serían padres, pero en el séptimo mes de gestación, comenzaron los problemas y, finalmente, el feto murió por encefalopatía neonatal causada por el cordón nucal; es decir, el cuello umbilical quedó envuelto en su cuello. Después de eso, el programa La Red comentó que la relación no fue la misma.

Finalmente, vale recordar que el humorista ya tiene dos hijos: Tomás, de 13 años y María José, de 14.

El comediante fue blanco de diversas reacciones al ser captado en muy buena compañía durante un evento en Bogotá. Incluso, en redes sociales se llegó a afirmar que la mujer que estaba a su lado sería su nueva pareja. Fueron grabados entrando a un cine de la capital del país junto con la hija de Quintero y también en ‘Lo sé todo’ explicaron que la joven se llama María José Carmargo y pese a que no se confirmó si era su novia, varios en redes la confundieron con su hija.

