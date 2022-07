Un par de hombres en Medellín intimidaron a Cecilia López, ministra de Agricultura del entrante gobierno de Petro

Cecilia López, designada para ser ministra de Agricultura del gobierno Petro, denunció que dos hombres la intimidaron en Medellín. Foto: Colprensa

Luego de que Sebastián Guanumen, exasesor de la campaña del presidente electo, Gustavo Petro, denunciara que era víctima de amenazas, otra de las futuras funcionarias de la entrante administración, Cecilia López, designada como Ministra de Agricultura, se solidarizó con el politólogo y también señaló a través de su cuenta de Twitter que fue intimidada en Medellín (Antioquia) por un par de hombres.

“Mi total solidaridad. A mi me acaba de pasar caminando sola en Medellín. Dos hombres me arrinconaron gritándome que devuelva tierras en Sumapaz que nunca he tenido y preguntándome por Simón Trinidad. Por suerte, dos mujeres me rescataron de la situación y no pasó a mayores”, trinó.

El senador electo por el Pacto Histórico, César Pachón, fue uno de los congresistas de la bancada del entrante gobierno que publicó su preocupación por López: “Cuídese ministra, por favor”.

Se debe recordar que estos dos funcionarios están comprometidos con una de las políticas de bandera de Petro: la reactivación del agro en el país, en los que incluso han tenido coincidencias con el presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegán), José Félix Lafaurie.

“Cecilia López tiene para mi dos cualidades muy importantes: larga experiencia acompañada de una preparación académica muy importante; y la segunda, Cecilia López es absolutamente incorruptible, ella es a toda una prueba una mujer proba y eso da unas garantías absolutas”, aseveró el representante gremial cuando se conoció la designación de López como ministra de Agricultura.

De hecho, Lafaurie aseguró que podría ser útil en temas como la expansión de los sistema silvopastoriles, ganadería sostenible con árboles, e incluso a liberar tierras dedicadas a esa actividad.

“La ministra ha dicho reiteradamente cree en los sistemas silvopastoriles, y nosotros los hemo venido impulsando. En el 2006 es una promesa de valor también para el país: Colombia podría pasar de 37 millones de hectáreas que están en ganadería a 20, liberando 17 para más agricultura, para más bosque de protección, para tener otro tipo de actividades. Y en las 20 hectáreas podría tener no la cantidad de ganado que tenía en el 2006, sino el doble”, agregó.





Amenazas a Guanumen

El asesor de comunicaciones del Pacto Histórico, Sebastián Guanumen, denunció a través de sus redes sociales que está recibiendo amenazas de muerte luego de que salieran a la luz pública las grabaciones de las reuniones del colectivo político, conocidos como ‘Petrovideos’.

Después de varios días de guardar silencio, el asesor del presidente electo, Gustavo Petro, se manifestó sobre los mensajes que le han llegado a su celular.

“Durante las últimas semanas he recibido amenazas de muerte en redes sociales, por llamadas y WhatsApp. Desde que las interceptaciones ilegales (chuzadas) a la campaña de Gustavo Petro se publicaron, mi vida y la de mi familia han estado en riesgo”, fue el primer trino del activista.

Este mensaje estuvo acompañado de las capturas de pantalla de las amenazas que ha recibido en los últimos días. “Mensajes como estos, amenazándome, me llegan casi a diario. Lo más complicado es que las agresiones ya pasaron de las redes sociales a las calles. A tal punto que publicaron la dirección donde vivía anteriormente”, aseguró Guanumen.

Hay que anotar que el pasado 10 de junio, días después de conocerse lo ‘Petrovideos’, la Fiscalía General de la Nación anunció que investigará las cientos de horas de grabaciones de reuniones que se han tenido de la campaña del Pacto Histórico.



