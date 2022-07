Iván Cepeda expone las dos equivocaciones imperdonables que debe evitar el Pacto Histórico

El senador del Pacto Histórico aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro se podrían cometer errores que tendrán que ser corregidos. Foto: @ivancepedacastr

El próximo 7 de agosto el presidente electo, Gustavo Petro, tomará posesión oficial y se convertirá en el nuevo mandatario del país por los próximos cuatro años. Se trata de un hecho político histórico, ya que, por primera vez, un gobierno alternativo tomará el mando del país, aunque ello también ha generado algunas inquietudes de diferentes sectores sociales que se encuentran prevenidos con la llegada del líder del Pacto Histórico a la Casa de Nariño.

Lo que sucedió en las pasadas elecciones, luego de que Petro liderara la primera vuelta con un total de 8.541 617 votos y en segunda vuelta 11.291.986 de sufragios, es la muestra del enorme movimiento político que logró concretar el exalcalde de Bogotá en campaña, que también se evidenció en los comicios electorales legislativos del pasado 13 de marzo, cuando el Pacto Histórico logró 20 escaños en el Senado y 28 en la Cámara de Representantes.

De esta manera el país tomó un nuevo rumbo político. Por esta razón, el senador Iván Cepeda, uno de los máximos representantes del Pacto Histórico, se sinceró y señaló en sus redes sociales que ahora que llegará el gobierno entrante de Gustavo Petro y está ubicado en el Congreso de la República como una de las grandes fuerzas políticas, se podrían cometer algunas equivocaciones, que, “deben examinarse y corregirse”. También destacó dos que, a su juicio, “serían imperdonables”.

El congresista aseguró en sus redes sociales que, “en la etapa de gobierno, el Pacto Histórico y sus dirigentes cometeremos equivocaciones que tendrán que examinarse y corregirse. No obstante, hay dos que considero serían imperdonables: gobernar sin el pueblo, y dejar de hacer las profundas reformas sociales que requiere Colombia”. La publicación generó varias reacciones, algunos se mostraron de acuerdo y otros cuestionaron si ya se estaban justificando sin posesionarse.

“De acuerdo Senador. Y que se gobierne con quiénes hicimos la campaña, calle a calle, voto a voto. Veo allá mucha gente que no hizo nada y que ahora dicen ser los elegidos por el Gobierno”; “totalmente de acuerdo. Y ojalá no dejarse provocar por el juego de las Fake news, ataques de redes, reacciones, etc. Qué ningún funcionario se obliga a ejercer su cargo o mover opinión por redes”; “¿no se han posesionado y se están justificando? ¿O saben que esas coaliciones sólo traerán problemas?”, fueron algunos de los comentarios realizados en respuesta a lo dicho por el senador.

El próximo 20 de julio los senadores y representantes a la cámara electos tomarán posesión oficial del Congreso de la República. Mientras esto sucede, el Pacto Histórico ha estado trabajando en diferentes cuestiones políticas y estableciendo algunas de los lineamientos que tomarán en un futuro cercano, otra parte de la coalición ha estado trabajando en el empalme con el actual gobierno de Iván Duque Márquez.

Iván Cepeda también se refirió al proceso de empalme, incluso mencionó que el panorama que deja el actual gobierno es “tétrico”, pese a que la información que han recibido ha sido muy “precaria”.

