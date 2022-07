Teófilo Gutiérrez se quedará en Deportivo Cali y Giovanni Moreno fue descartado, los fichajes fallidos del Junior FC. Crédito: Colprensa

El periodo de fichajes de jugadores llegará a su fin este viernes 15 de julio a media noche, Junior FC fue uno de los equipos que más agitó el mercado, incluso siendo el club con el nombre más sonoro en el presente periodo de transferencias. Se trata de Carlos Bacca, quien regresó al fútbol colombiano tras su paso por Europa en donde compitió en las ligas de Italia, Bélgica y España.

Sin embargo, hubo otros nombre que no lograron acordar su llegada al equipo ‘tiburón’, acostumbrado a realizar grandes inversiones en fichajes desde hace varios años pese a que completó cinco campeonatos sin lograr el título. Uno de estos jugadores que finalmente no firmó con Junior FC fue Giovanni Moreno, quien luego de su salida de Atlético Nacional declaró su deseo por llegar a un equipo como el de Barranquilla.

Moreno expresó: “no, pues yo ya le dije a Bacca que me dejara la 70 porque el ya firmó con Junior y ya hablé con él. Pero por ahora hay que esperar, hay esperar”. Días atrás en otra transmisión de Instagram Live dijo, “Días atrás destacó: “espero que si voy al Junior la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no los sepan, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles nada, sino porque sentía que podía seguir compitiendo”.

Pese a que el fichaje de el jugador de 36 años fue puesto a consideración de la junta directiva del Junior FC. No se logró llegar a un acuerdo con las pretensiones salariales por lo que se terminó descartando su llegada. El otro nombre al que apuntaron los Char, dueños del equipo blanquirrojo, fue el de Teófilo Gutiérrez quien recientemente abandonó la institución en medio de malos entendidos con los dirigentes.

El actualmente jugador del Deportivo Cali le declaró a periodistas del diario El Heraldo de Barranquilla que estaba a la espera de la llamada del Junior FC para definir su futuro. Sin embargo, el volante disputó 40 minutos del partido de la segunda fecha entre los ‘azucareros’ y el Deportes Tolima por lo que ya no podrá ser inscrito por ningún otro club del fútbol colombianos. Pese a ello hay un interés por parte de Peñarol de Uruguay en el futbolista.

Así las cosas, Junior cerró su bolsa de fichajes con la llegada del mediocampista argentino Iván Rossi, proveniente del fútbol de Portugal; Nelson Deossa, que regresó del fútbol argentino tras jugar algunos partidos con Estudiantes de la Plata; Por último, al regreso de Carlos Bacca se unió Cesar Haydar, quien inició su carrera en Junior y tras estar en el futbol de Brasil, donde una lesión le impidió sumar la cantidad de minutos deseados, por lo que reforzará la zaga.

Otros jugadores que fueron sondeados por las directivos de Junior FC fueron Andrés Felipe Román, lateral derecho de Millonarios cuyo contrato terminó y podría llegar como jugador libre. El volante Andrés Roa, canterano y campeón con Deportivo Cali en 2015 que jugaba en Independiente de Argentina, sin embargo el jugador fue anunciado por Argentinos Juniors.

