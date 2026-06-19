Un juez ordenó cárcel para alias Víctor Chalá por el crimen del periodista Mateo Pérez en Antioquia

l ente acusador formuló cargos en la audiencia ante un juez de garantías, pese a que el expediente también lo vincula con el asesinato del comunicador Mateo Pérez en el área rural de Briceño - crédito Policía Nacional

Un juez de control de garantías ordenó la reclusión y envío a la cárcel de John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como cabecilla de las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” y a quien las investigaciones vinculan con la muerte del periodista Mateo Pérez en zona rural de Briceño, Antioquia.

La decisión judicial se produjo en un proceso en el que a Chalá lo relacionan con el homicidio del periodista Mateo Pérez, pero en esta etapa la Fiscalía le imputó el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. El caso seguirá con nuevas audiencias.

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El expediente también lo ubica como un hombre cercano a Calarcá, identificado como jefe del frente 36 de las disidencias. Esa cercanía forma parte de los elementos expuestos dentro del proceso.

La imputación y la captura de alias Víctor Chalá

Chalá había sido capturado el 13 de junio por agentes de la Dijín de la Policía en el peaje de Flandes, Tolima. Luego fue presentado ante el juez de control de garantías dentro de este proceso.

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En la audiencia, la imputación formal correspondió al delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. El expediente también lo relaciona con la muerte de Mateo Pérez en Briceño, Antioquia.

Los acompañantes de Chalá y la versión de la Fiscalía

Chalá fue presentado ante el juez junto con cinco hombres que lo acompañaban el día de la captura. Fueron identificados como Luis Felipe Morales Cataño, César Augusto Lara Alvarado, Óscar Javier Antolínez, Diego Alejandro Bernal Hernández y Wilfredo Hernández Botina, alias el Indio.

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Según la Fiscalía, esos hombres harían parte de una empresa de vigilancia privada. No contaban con autorización para portar armas de fuego ni con un contrato para prestarle seguridad a “Chalá”. La investigación añade que escoltaban a Víctor Chalá para garantizar su seguridad en desplazamientos entre Antioquia y Caquetá. El proceso continuará con otras diligencias judiciales.